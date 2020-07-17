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رياضة

أول تعليق من لوكا مودريتش على تتويج ريال مدريد بالدوري الإسباني

الجمعة 17/يوليه/2020 - 05:31 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
‏علق الكرواتي لوكا مودريتش لاعب نادي ريال مدريد الإسباني على تتويج فريقه بلقب الدوري الإسباني.

وتوج نادي ريال مدريد ببطولة الدوري الإسباني بعدما فار أمس على فياريال بهدفين مقابل هدف.

وقال مودريتش في تصريحات تليفزيونية لقناة النادي الرسمية: "عملت كثيرًا خلال فترة التوقف، وهذه ثمرة العمل الذي بذلته، أنا سعيد بأدائي وأداء الفريق، أنا أرغب دائمًا في اللعب، أشعر أني أفضل عندما ألعب، ولكن المداورة تحدث لوجود العديد من اللاعبين الجيدين."

وأضاف: "‏كان موسمًا طويلًا وقمنا بعملٍ رائع، وأظهر فريقنا الرغبة في الفوز، ونريد الفوز أيضًا يوم الأحد في الدوري، لا أُريد أن أتحدث عن عمري، بل أُريد أن أشاهد ما أقوم به في الملعب."

وعن مباراة فريقه القادمة في مانشستر سيتي، قال مودريتش: المباراة ستكون صعبة، حققنا نتيجة سيئة في مباراة الذهاب لكننا نريد هزيمتهم وسنقدم كل شيء أمامهم.
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