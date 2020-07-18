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أخبار العالم

قبل الحج.. السعودية تطلق تقنية جديدة في مساجد مكة المكرمة لقتل الفيروسات في 30 ثانية

السبت 18/يوليه/2020 - 02:18 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
دشنت السلطات السعودية حملة جديدة لتعقيم 250 مسجدًا في مكة المكرمة بتقنية جديدة صديقة للبيئة خالية من الكحول تقتل الفيروسات في أقل من 30 ثانية، وذلك في إطار الجهود المبذولة من المملكة لمكافحة فيروس كورونا وضمن الاستعدادات لموسم الحج المقبل. 

وحسبما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، اليوم السبت، شرعت جمعية "هدية الحاج والمعتمر، بالتعاون مع وزارة الشئون الإسلامية السعودية، في عملية التعقيم التي انطلقت من جامع السلف الصالح.

وأكد منصور العامر المدير العام للجمعية، إلى أن المبادرة تهدف إلى تطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وضمان سلامة المصلين، مشيرًا إلى أن التقنية التي تدعى "مايكروسيف" معتمدة من هيئة الدواء والغذاء بالسعودية.

من جانبها، قالت صفا القدومي مدير عام مجموعة "مايكروسيف"، إن تقنية التعقيم المستخدمة في تطهير مساجد مكة لا تحتوي على مواد كيميائية، ولا تسبب أي أعراض جانبية أو حساسية للجلد أو العين، وليس لها رائحة.

وأضافت: "هذا لكون معظم مكوناتها من الماء النقي المؤكسد، وتستخدم عالميا لتعقيم المستشفيات ومركبات الإسعاف، لقدرتها على القضاء على الفيروسات والجراثيم بشكل فعال".

 ولفتت إلى أن تقنية "مايكروسيف" تتميز بقدرتها على تعقيم المنشآت وسجاد المساجد والقضاء على الفيروسات خلال 30 ثانية، ما يجعل المساجد آمنة تماما لاستقبال المصلين.
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