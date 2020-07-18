مصر تعلن تراجعا كبيرا في إصابات كورونا.. والبنتاجون يؤكد إرسال تركيا لمرتزقة سوريين للقتال في ليبيا.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

السيسي يؤكد: نرفض أي إجراءات أحادية بشأن سد النهضة

مظاهرة في بروكسل للتنديد بالتدخل التركي في ليبيا

فرنسا تدعو لتعزيز عمليات منع حظر تصدير السلاح إلى ليبيا

عودة صلاة الجمعة لمساجد الكويت

واشنطن تفرض عقوبات على شركة و4 صينيين

الصحة العالمية: غير معروف إذا كان المتعافي من كورونا معرض للإصابة مرة أخرى









سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة فيما يتعلق بالصعيد الإقليمي والعربي، وركزت بشكل موسع عى الشأن المصري.





وقالت صحيفة "الوطن" إن وزارة الصحة المصرية أعلنت أمس تسجيل 68 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي الوفيات بسبب الوباء منذ ظهوره في مارس إلى 4188 حالة، وتسجيل 703 إصابات جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة حتى اليوم إلى 86474 إصابة، بالمقارنة مع 928 حالة، الخميس.





وذكرت "الراي" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد لنظيره الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا، رفض مصر الإجراءات الأحادية بشأن سد النهضة، التي من شأنها إلحاق الضرر بحقوق مصر في مياه النيل، مجددًا ضرورة التوصل لاتفاق قانوني شامل بين الأطراف، بشأن قواعد ملء السد وتشغيله.





على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الجريدة" أن محتجين تظاهروا أمام مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل، تزامنا مع قمة للزعماء الأوروبيين، للتنديد بالتدخل التركي في ليبيا، حيث رفعوا شعارات تدعو الاتحاد الأوروبي لوضع حد لممارسات أنقرة في ليبيا بشكل خاص، والشرق الأوسط بشكل عام.





واعتبر المتظاهرون أن سياسات تركيا تمثل خطرا على أوروبا، بسماحها بدخول الإرهابيين إلى ليبيا.





وقالت "القبس" إن وزارة الدفاع الأمريكية أكدت أن تركيا أرسلت ما بين 3500 و3800 مرتزق سوري إلى ليبيا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، مشيرةً إلى أن تركيا قدمت أموالا وعرضت الجنسية على آلاف المقاتلين مقابل المشاركة في النزاع بليبيا إلى جانب القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس.





ولقتت "الراي" إلى أن فرنسا دعت كافة شركائها، ومن بينهم الولايات المتحدة، إلى تعزيز العمليات الرامية إلى منع الانتهاكات المتكررة للحظر المفروض على تصدير السلاح إلى ليبيا، محذرة من تفاقم التدخلات الخارجية في النزاع الليبي، ما لم يكن ثمة تدخل قوي لوقف التهريب غير المشروع للنفط والأسلحة إلى ليبيا، انسجاما مع قرارات مجلس الأمن الدولي ومخرجات مؤتمر برلين.





وأشارت "القبس" إلى وزارة الصحة السعودية أعلنت تسجيل 37 وفاة بالإضافة إلى 2613 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع الحصيلة إلى 2407 وفيات و245851 اصابة.





وقالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن رواد مساجد الكويت غمرتهم فرحة عارمة لأداء صلاة الجمعة للمرة الأولى بعد توقف دام أكثر من أربعة أشهر إثر الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا المستجد الذي تسبب بتعطل معظم الأعمال والأنشطة في دولة الكويت على غرار كثير من دول العالم لحماية الناس من الوباء.





وأوضحت الوكالة أن المصلين التزموا بتعليمات وزارة الأوقاف وبالإجراءات والاشتراطات الصحية، وكان لافتا التنظيم المتميز من وزارتي الداخلية والأوقاف والمتطوعين في عملية دخول وخروج المصلين من المسجد.





دوليًا، ذكرت "الأنباء" أن وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات على شركة و4 صينيين، قالت إنهم تورطوا في إرسال شحنات من دواء "الفنتانيل" المخدر إلى الولايات المتحدة بطريقة غير قانونية.





ونقلت "الوطن" عن خبيرة منظمة الصحة العالمية، ماريا فان كيرخوف، قولها إنه من غير المعروف حتى الآن ما إذا كانت الحماية التي يحصل عليها المتعافي من الإصابة بكورونا كافية، أو أنه يمكن أن يصاب مرة أخرى.











