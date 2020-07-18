السعودية تستطلع هلال ذي الحجة.. الإثنين

أعلنت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم، السبت، أن المحكمة العليا في السعودية دعت إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الإثنين المقبل.





وقالت المحكمة في بيان، إنها ترجو ممن يرى الهلال بالعين المجردة أو بواسطة المناظير، إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.





وأضافت أنها تأمل ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة فيه لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع المتعدي لعموم المسلمين.



