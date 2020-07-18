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محافظات

تعافي ١٥ حالة جديدة من فيروس كورونا بعد تلقيهم الرعاية ببني سويف

السبت 18/يوليه/2020 - 06:13 م
المتعافون من فيروس
المتعافون من فيروس كورونا
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محمد عبدالحليم
أعلنت مديرية الصحة ببني سويف عن تعافى ١٥ حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من بينهم ١١ حاله من المدينة الجامعية المخصصة لعزل الحالات الإيجابية والمستقرة صحيا و٤ حالات من مستشفى حميات بني سويف وذلك عقب خضوعهم للرعاية الصحية وبروتوكول علاج وزارة الصحة. 

وأشار الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، إلى متابعة محافظ بنى سويف اللحظية لمستجدات ملف كورونا لتذليل العوائق التى قد تواجه المنظومة أولا بأول ، مؤكدا على مواصلة الجهود التي تقوم بها المنظومة الصحية بالمحافظة في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا وأن المنظومة الصحية لا تدخر جهدا في الدفع بجهود الدولة في مجابهة تلك الأزمة. 

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من جانبه، أثنى الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف على الجهد المشرف الذى تبذله المنظومة الصحية بالمحافظة فى ظل أزمة فيروس كورونا، مثمنا دور الطاقم الطبى بالمستشفى وكل مستشفيات المحافظة حيث يعمل الجميع بتفاني واخلاص ليضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب المهنى والوطنى. 

وتقدم الدكتور وكيل الوزارة بالشكر إلي الدكتور أحمد بغدادي مدير العلاجى والدكتور محمود حسين مدير المستشفيات والدكتور وليد عبده مدير مستشفى حميات بني سويف والدكتور نبيل نصر المدير الحالي لعزل المدينة الجامعية على المتابعة المستمرة للمستشفى. 

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