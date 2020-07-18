في زمن كورونا.. جامع: استخدام منصات إلكترونية في التسويق لأصحاب المشروعات

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعية، تعليقا على تصديق الرئيس السيسي على قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إنه يتم العمل على اللائحة التنفيذية للقانون.





وأضافت نيفين جامع، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة " صدى البلد"،: "الفئات المستهدفة من القانون؛ كل أصحاب المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ".





وتابعت نيفين جامع :" يتم تقديم خدمة التسويق لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ".





واكملت نيفين جامع : "يتم استخدام منصات إلكترونية متخصصة في التسويق لفتح أسواق داخلية وخارجية والاطلاع على السوق في زمن فيروس كورونا ".



