اتهامات لـ جوجل وآبل.. كندا علوش: القبض على فتاة تيك توك أصبح أهم من إزالة اسم فلسطين من الخرائط

علقت الفنانة كندا علوش غاضبة على إزالة اسم دولة فلسطين من خرائط جوجل من خلال تغريدة عبر حسابها الرسمى موقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة "تويتر".
وقالت كندا علوش من خلال تغريدتها: "
اليوم عم نعيش زمن فيه خبر القبض على فتاة التيك توك أهم الف مرة وبياخد تفاعل أكتر من خبر إزالة اسم فلسطين من خرائط جوجل #فلسطين".
وجاءت فى عدد كبير من المقالات الإخبارية والمنشورات على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة ، اتهام الشركتان بتحيزهما ودعمهما الاحتلال الإسرائيلي.
اقرأ أيضا : فيديوجراف.. نجمات اعترفن بخيانتهن لأزواجهن
اليوم عم نعيش زمن فيه خبر القبض على فتاة التيك توك أهم الف مرة وبياخد تفاعل أكتر من خبر إزالة اسم فلسطين من خرائط جوجل #فلسطين— Kinda Alloush (@KindaAlloush) July 18, 2020