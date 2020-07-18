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فن

اتهامات لـ جوجل وآبل.. كندا علوش: القبض على فتاة تيك توك أصبح أهم من إزالة اسم فلسطين من الخرائط

السبت 18/يوليه/2020 - 07:38 م
صدى البلد
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شروق حمدى
علقت الفنانة كندا علوش غاضبة على إزالة اسم دولة فلسطين من خرائط جوجل من خلال تغريدة عبر حسابها الرسمى موقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة "تويتر".

وقالت كندا علوش من خلال تغريدتها: "
اليوم عم نعيش زمن فيه خبر القبض على فتاة التيك توك أهم الف مرة وبياخد تفاعل أكتر من خبر إزالة اسم فلسطين من خرائط جوجل #فلسطين".

ويذكر أن عددا من الناشطين اتهموا شركتى جوجل وآبل بتعمدهما حذف خريطة  فلسطين من على تطبيقات خرائط الموقع  Google Maps وApple Maps، وأن موقع الدولة لا يظهر على هذه الخرائط. 

وبحسب صحيفة الإندبندنت البريطانية فإن البحث عن فلسطين على خرائط  جوجل وآبل يكشف وجود مواقع لقطاع غزة والضفة الغربية، لكن لا توجد أى علامات لفلسطين على الخرائط. 

وجاءت فى عدد كبير من المقالات الإخبارية والمنشورات على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة ، اتهام الشركتان بتحيزهما ودعمهما الاحتلال الإسرائيلي. 



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