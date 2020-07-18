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تعليم

عميد حقوق عين شمس يكشف عن توقيت إعلان نتيجة أبحاث طلاب فرق النقل

السبت 18/يوليه/2020 - 09:10 م
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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حسام الفقي
قال الدكتور ناجي عبد المؤمن، عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس، إنه سيتم الاعلان عن نتيجة المقالات البحثية الخاصة بطلاب فرق النقل؛ بعد انتهاء امتحانات طلاب الفرق النهائية.

وأضاف عميد كلية الحقوق، خلال تصريحاته لـ"صدى البلد" أن العينة الاولي التي تم تصحيحها؛ مطمئمه ونتائج جيدة، منوها انه تم تسليم الابحاث بدون اي معوقات .

وأشار إلى أنه لم يتم تحديد موعد امتحان الراسبين حتى الآن، إلا بعد التصحيح، وحتى إعلان النتيجة، وبعد ذلك سيتم إعلان جدول للراسبين في تقديم الأبحاث للمرة الأولى.

جدير بالذكر، أن الدكتور ناجي عبد المؤمن ، سبق وأن أعلن أن امتحانات طلاب الفرق النهائية بدأت منذ يوم 11 يوليو.
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