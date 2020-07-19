طبيب المنتخب: صلاح طلب المشاركة بين شوطي أوروجواي.. وكوبر خدع الإعلام

قال الدكتور محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر ، إنه تم إعداد خطة لمعسكر الفراعنة مطلع شهر أكتوبر المقبل.





وأضاف محمد أبو العلا خلال لقائه بفضائية" اون تايم سبورتس"، أن الضغوط التي يتعرض لها محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي تختلف عن باقي اللاعبين.





وتابع محمد أبو العلا:" الأندية المحلية والأوروبية تخشى على لاعبيها من المنتخب".





وصرح محمد أبو العلا بأن محمد صلاح طلب المشاركة بين شوطي مباراة أوروجواي في كأس العالم 2018.





وأتم:" المدير الفني هيكتور كوبر طلب مشاركته في التدريبات قبل المباراة لخداع الإعلام ".



