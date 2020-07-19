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أخبار العالم

للمرة الـ 17 .. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل محافظ القدس

الأحد 19/يوليه/2020 - 01:58 م
قوات الاحتلال الاسرائيلي
قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل محافظ القدس
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قسم الخارجي
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأحد، محافظ القدس عدنان غيث من منزله فى بلدة سلوان بالقدس المحتلة. 

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلى منزل المحافظ غيث فى بلدة سلوان جنوب القدس المحتلة، وقامت بتقتيشه والعبث بمحتوياته قبل اعتقاله واقتياده للتحقيق.

وبذلك يبلغ عدد المرات التي اعتقلت فيها قوات الاحتلال المحافظ غيث لـ 17 مرة منذ توليه منصبه محافظًا للقدس في أغسطس 2018، والثالثة منذ بداية العام الجاري، بحسب مركز معلومات "وادي حلوة" غير الحكومي.

وتمنع قوات الاحتلال غيث من دخول الضفة العربية بحجة تواصله مع القيادة الفلسطينية.
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