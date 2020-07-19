حسبي الله ونعم الوكيل.. شمس البارودي تتبرأ من أفلامها بإعلان مدفوع

عندما فشلت المفاوضات مع المنتجين لشراء هذه الأفلام.





هكذا تصدر هذا الخبر أروقة الفن والصحافة عقب اعلان الفنانة شمس البارودي اعتزالها في ثمانينيات القرن الماضي. وأعاد المنتجون عرض أفلامها القديمة في بعض القنوات، ما اضطرها لنشر هذا الإعلان الذي تقول فيه: "من ضار مسلما ضاره الله .. ومن شاق مسلما شاق الله عليه".



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وأوضح الإعلان أن شمس البارودى تعلن عن أن الأفلام التي تعرض لها حاليا او مستقبلًا كلها أفلام قديمة تم تصويرها منذ سنوات بعيدة.

كما تعلن أنها اعتزلت الفن نهائيا منذ شهر فبراير 1982 بعد أدائها للعمرة .. وحسـبي الله ونعـم الوكيـل.





وكان خرج الفنان حسن يوسف زوج الفنانة شمس البارودى يؤكد اعتزالها تمامًا، وأن كل ما يروّج من شائعات حول عودتها إلى التمثيل ليس له أساس من الصحة.