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ساحة رأي

عايدة محمود تكتب: صمت الجدران

الأحد 19/يوليه/2020 - 05:30 م
صدى البلد
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ويبقي الشوق بقلبي حائر خلف صمت الجدران 
جدران عنيدة وشواطيء حلم بعيدة
وهناك سفينة بداخلي تشتاق للأمان 
تهفو الأمل والسكن والوطن ودفيء العنوان


تابعت عقلي جرحت وتابعت قلبي جرحت أكثر 
وبين القلب والعقل كنا حائرين  .........
وأوطان العشق باتت خاوية .....
يخيم عليها أطلال من أشباح العابرين .......
تري هل الحب مازال عهد ووعد ؟؟؟؟؟
أم أصبح الحب كلمة مهدورة المعني .... مجرد حرفين
في زمن القلوب الجافة والقاسية الملامح 
وما أصدق العهود في قلوب الصادقين ........


فدعني أرحل أنا بوعدك عنك أولا ....
قبل أن ترحل أنت بعهدك عني .....
لتبقي أنت في عيني دوما وللأبد ...........
رجلا فارسا من أنبل المحاربين......
حبيبي الغارق في متاهات الحياة .....
تهجرني أناملي كلما أردت أن أكتب إليك رسالة .......
وكأن حروفي في بحور الهوي .....
لم تنج بل غرقت مع الغارقين ........


عيوني تحكي قصة ألم وأمل وأحلام مهاجرة
ويأس حطمته طاقات العند والتحدي بروحي
وحلم مازال يسكن عيوني الجسورة 
فالطريق يوما سيعانق خطواتي المسافرة

سأبدا من جديد برغم الألم وبرغم قسوة البشر
وبرغم وهن عظامي المتعبة .........
قوتي هزمت قسوة السنين وصعوبات الطريق 
والصبر دائما يولد من قلب الوجع ......
وكلماتي تحكي قصة جموحي وجنوني وتمردي
قصة ملكة لن تترك عروش كبريائها حتي الموت
وكم من ألم إغتال حكمة العاقلين ....
وكم من وله أدمي قلوب العاشقين .....


فسلاما لأرواح غالية فارقتني دون عودة
وسلاما لأحلام يوما ستعود لي عند شفق الفجر الأحمر
حتما ستقبل الأيام خدي القمحي اعتذرا
وحتما ستشرف الشمس علي وجهي من جديد ......
ستشرق من بين نظرات عيناي الممتلئة بنجوم فضية
افتحوا النوافذ ..... حطموا الجدران
لتتسلل أشعة الشمس الياقوتية بين خصلات شعري الثائر 
فالموج الغاضب لم يعد يضرب أعماقي ......
فقلبي صمت ..... وفي الصمت تروي كل القصص 


غدا حتما سأغادر صمت الجدران بلا عودة .......
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