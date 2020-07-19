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سيارات

حكاية سيارة أميتاب باتشان أهداها لعاشق السيارات

الأحد 19/يوليه/2020 - 08:32 م
حكاية سيارة اميتاب
حكاية سيارة اميتاب باتشان أهداها لعاشق السيارات
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منة الله عبد الحميد
يتمتع الأسطورة الهندية اميتاب باتشان بشهرة عالمية، وقاعدة جماهيرية واسعة داخل وخارج الهند حتى أصبح من أغنى العائلات الهندية التي تمتلك أكثر من 15 سيارة فارهة، ومن بين السيارات المملوكة للنجم العالمي رولز رويس، مرسيدس، رنج روفر، لاند كروزر، بي أم دبليو، بورش، ميني كوبر، اودي.

يمتلك اميتاب باتشان سيارات فارهة أبرزها السيارة مرسيدس بنز ‏SL500 AMG‏ ومرسيدس ‏E class‏ و3 سيارات مرسيدس اس ‏كلاس واحدة طراز التسعينات وأخرى موديل 2012 والثالثة ليموزين.‏

ويستقل اميتاب باتشان سيارات أخرى منها بنتلي كونتينينتال ‏GT‏ ورنج روفر وتويوتا لاندكروزر ولكزس ‏LX470‎‏ وبي إم دبليو ‏X5‎‏ وبي إم دبليو الفئة السابعة وفورد مونديو وبورش كايمن ‏S‏ وميني كوبر واودي ‏a8‎‏.‏

في إحدى المرات، نال اميتاب باتشان سيارة فارهة نجم بوليوود الشهير ميتاب باتشان سيارته الـ "Rolls Royce Phantom"، والتي قدمها له المخرج العالمي فيدو فينود تشوبرا، وذلك عام 2007، وجاءت الهدية كون باتشان قدم دورا مميزا ومثاليا في فيلم "Eklavya". 

وبعدها باع اميتاب تلك السيارة لأحد عشاق السيارات، لأنه معروف بتجميع السيارات ذات الطراز الراقي.

يذكر أن أميتاب باتشان أصيب هو وأسرته بفيروس كورونا ونقلت زوجة نجله وابنتها إلى المستشفى. 




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