سعر الدراجة الجبلي 1900 جنيه والهيبر بـ 2300.. وزارة الرياضة تعلن مفاجأة للشباب

كشف الدكتور محمد فوزي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، أن هناك تعاونا بين وزارة الشباب والرياضة والهيئة العربية للتصنيع.





وأضاف فوزي ، خلال مداخلة هاتفية بالإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن هذا التعاون لبحث توسيع مبادرة "درجتك.. صحتك" التي أطلقتها الوزارة، وشملت توزيع ما يقرب من 100 دراجة.





وتابع المتحدث، أن الوزارة تدعم هذه الدرجات بصورة كبيرة، لافتا إلى أن أي مواطن يريد شراء هذه الدراجات عليه أن يدخل بوابة "مصر للشباب والرياضية" ويحجز الدراجة.





وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، أن الدرجات التي يتم توزيعها في المبادرة، صناعة مصرية خالصة بنسبة 100%، وتصنع من قبل الهيئة العربية للتصنيع، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على توزيع أكبر عدد مكن من الدرجات.





ولفت إلى أن الدراجة الجبلي التي لديها عجل عريض يصل ثمنها لـ1900 جنيه، أما الدراجة الهيبر التي يستعملها الرياضين فيصل سعرها لـ 2300 جنيه.