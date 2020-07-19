وزير التربية والتعليم يكشف شكل العام الدراسي الجديد في ظل أزمة كورونا

كشف الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، عن شكل العام الدراسي الذي يعد محور حديث العالم حاليا؛ في ظل تداعيات فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم بتصميم شكل العام الدراسي الجديد، حيث إنه لم يتبلور بعد بالكامل.





وأضاف "شوقي"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc masr"، أنه توجد أدوات كثيرة ستقوم الوزارة باستخدامها من أجل العام الدراسي الجديد، موضحا أنه سيتم استخدام نموذج من التعليم المدمج، والذى سيكون عبارة عن جزء وجها لوجه فى المدارس، والجزء الآخر سيكون باستخدام التعليم عن بعد، إلا أنه لن ينطبق على جميع الأعمار.





وتابع أنه من فترة "كي جي وان" وحتى الصف الثالث الابتدائي سيتم حضورهم للمدارس جميع أيام الأسبوع، لافتا إلى أنهم فى حاجة إلى التعامل مع المعلم، ومن الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف السادس الابتدائي والصفوف الإعدادية والثانوية سيتم التعامل معهم بأشكال متناسبة مع الفئة العمرية.





وأكد أنه بالنسبة إلى صفوف الثانوية فلديهم أدوات إلكترونية حديثة مثل التابلت، متابعا أن نسبة حضورهم ستكون لمدة يومين فى الأسبوع، إلا أنه ليس قرارا نهائيا بل يتم العمل على دراسته، والمرحلة الإعدادية سيتم حضورهم لبعض الأيام والبعض الآخر سيكون من المنزل، والصف الرابع والسادس الإبتدائي سيتم حضورهم معظم أيام الأسبوع.



