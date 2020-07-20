AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بعد الهجوم عليه.. عبد الرحمن أبو زهرة يتصدر جوجل

الإثنين 20/يوليه/2020 - 08:30 ص
عبد الرحمن ابو زهرة
عبد الرحمن ابو زهرة
Advertisements
أحمد إبراهيم
تصدر الفنان عبد الرحمن أبو زهرة تريند جوجل وذلك بعد الهجوم الشرس الذى تعرض له من جانب عدد من الفنانين بسبب إعلانه التفكير فى الاعتزال خاصة بعد عدم اسناد له أعمال فنية جديدة من جانب المخرجين والمنتجين. 

وقد تباينت ردود الأفعال عقب هجوم الفنانة عفاف مصطفى على الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، قبل أن تتراجع بطلب من نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي.

ولدت عفاف مصطفى عام 1960، وقدمت خلال مشوارها أكثر من 150 عملا متنوعا.

بدأت العمل الفني في ثمانينيات القرن العشرين، وأدت خلالها أدوارًا ثانوية مساعدة في السينما والمسرح والتليفزيون، ومن أعمالها بالمسرح (الغبي وأنا، السنيورة تكسب).

وفي التلفزيون قدمت (الرجل والحصان، رأفت الهجان، لقاء ع الهوا، نسيم الروح، ملكة في المنفى، إمبراطورية مين).

ومن بين أفلامها (إلى من يهمه الأمر، تيتو، عصابة الدكتور عمر، عصافير النيل، ساعة ونص).

وتعود تفاصيل القصة، حين عبّر الفنان القدير عبدالرحمن أبوزهرة عن استيائه الشديد بسبب إهمال المخرجين لجيل الكبار من الممثلين.

وحرصت الفنانة عفاف مصطفى على حذف كلماتها عن الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة من صفحتها بموقع فيس بوك، وذلك بعد مكالمة دارت بينها وبين النقيب أشرف زكي.

وكتبت عفاف مصطفى على صفحتها الخاصة قائلا: إتصل بى الان الدكتور المحترم أشرف زكى . نقيب المهن التمثيلية ورئيس الأكاديمية والذى أكن له كل الحب والعرفان والتقدير . إتصل وطلب منى حذف البوست .. وتقديرا للدكتور المحترم أشرف زكى سأقوم بحذف البوست

كانت الفنانة عفاف مصطفى قد فتحت النار على الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة عبر صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك.

وقالت عفاف مصطفى أن الفنان عبد الرحمن أبو زهرة يتعمد التعامل بتعالي في أماكن التصوير، وأضافت: مفيش ممثلة سلمت من لسانك ولا انتقاداتك طول الوقت، جاى دلوقتى تقول شغلوني وجربوني، طب مش تغير من نفسك أولا.

وأعلن الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، إنه لن يقوم بتأدية دور "ضيف شرف"، فى أى عمل فنى مرة أخرى حتى رحيله من هذه الدنيا، مشيرًا إلى أن كافة مشاركته الفنية فى المستقبل ستكون بأدوار رئيسية وليست شرفية، وتابع:"مش هخليهم يعملوا معايا زى ما عملو مع محمود الجندى". 
 
وأضاف "أبو زهرة"، أن الفنان محمود الجندى مات محصور من الوسط الفنى ، وتابع"لأن مكنوش يقيموه كويس"،مشيرًا إلى أنه يسمى لقب "ضيف الشرف" فى العمل الفنى بضيف "القرف"، مضيفًا:"أنا بعلن أنى مش هلعب دور ضيف الشرف لحد ما أموت".

يذكر أن عبد الرحمن أبو زهرة له مسيرة فنية ذاخرة بالأعمال، كـ" مسرحية زهرة الصبار"، والمسلسل التلفزيوني "لن أعيش في جلباب أبي"، والنسخة المدبلجة بالعربية من فيلم الكرتون "لايون كينغ" من إنتاج "ديزني"، كما أنه شارك في بطولة فيلم "أرض الخوف" من بطولة الراحل أحمد زكي، وغيرها الكثير.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عبد الرحمن أبو زهرة: مش همثل "ضيف شرف" تانى لحد ما أموت

فكرت في الاعتزال وهزمت الكورونا.. عبد الرحمن أبو زهرة: مش هعمل دور ضيف شرف ومقدرش أعيش بدون دراما

ممثلة تفتح النار على عبد الرحمن أبو زهرة: متعالي ومحدش بيسلم من لسانه

أشرف زكي يتدخل لمنع التشهير بـ عبد الرحمن أبو زهرة.. تفاصيل

خلافات النجوم عرض مستمر.. ممثلة شهيرة تفتح النار على عبد الرحمن أبو زهرة والنقيب يتدخل.. وهيفاء وهبي تدخل فى صراع حاد مع الوزيري

خلافات النجوم عرض مستمر.. عفاف مصطفى تهاجم عبد الرحمن أبو زهرة.. وهيفاء وهبى تكذب محمد الوزيرى

ترشيحاتنا

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين 20-7-2020 .. فيديو

الكدمات أبرزها.. 6 علامات أنك تعانى من تليف الكبد

على طريقتهم الخاصة.. أطباء يحتفون بتعافي سيدة من كورونا.. فيديو

بعد خطوبتها.. شاهد أجمل إطلالات شام الذهبي ابنة أصالة

رضوى الشربيني توجه رسالة للمقبلين على الزواج

في جميع المحافظات.. ننشر أسماء مرشحي الفردي بانتخابات مجلس الشيوخ

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رفض الشجار معها..امرأة أمريكية متهورة تطلق النار على حبيبها

أسرع فطار.. طريقة عمل الطعمية بالبيض المسلوق

لن تتوقع.. دواء الكوليسترول يحول فيروس كورونا إلى نزلة برد