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أخبار العالم

قفزة جديدة.. سلطنة عمان تسجل 1739 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

الإثنين 20/يوليه/2020 - 11:42 ص
سلطنة عمان تسجل
سلطنة عمان تسجل 1739 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة
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دعاء أبوهشيمة
سجلت سلطنة عمان، اليوم الاثنين، ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقا لوكالة الأنباء العمانية، أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الاثنين، تسجيل 1739 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المسجلة إلى 68400 حالة. 

وأوضحت الصحة العمانية أن الإصابات الجديدة منها 1514 إصابة لعمانيين و225 حالة لغير عمانيين.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 8 حالات وفاة لمصابين بفيروس كورونا "كوفيد-19"،  ليبلغ العدد التراكمي للوفيات من هذا المرض في السلطنة 326 وفاة.

وأشارت الصحة العمانية إلى أن عدد المتعافين من مرض كوفيد-19 وصل عددهم إلى 45150 حالة.
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