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حوادث

وزير العدل في زيارة تهنئة وتقدير لمجلس القضاء الأعلى

الإثنين 20/يوليه/2020 - 01:06 م
وزير العدل في زيارة
وزير العدل في زيارة تهنئة وتقدير لمجلس القضاء الأعلى
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محمد عبدالله
في زيارة بروتوكولية قام اليوم المستشار عمر مروان وزير العدل بزيارة لدار القضاء العالی التقى فيها رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى وقدم التهنئة للمستشار عبد الله عصر رئيس محكمة النقض - رئيس مجلس القضاء الأعلى بمناسبة بلوغه سن التقاعد الشهر القادم.

كما قدم الوزير درع وزارة العدل تكريما لمجهوداته في رعاية مصالح القضاء المصرى طوال فترة خدمته وتقلده رئاسة مجلس القضاء الأعلى.

من جهته قدم رئيس محكمة النقض درع مجلس القضاء الأعلى المعالي الوزير تقديرا لسيادته في حضور أعضاء مجلس القضاء الأعلى وقيادات محكمة النقض والاستئناف وهنأ السيد الوزير أعضاء المجلس الجدد الذين حضروا اللقاء بحضور معالي المستشار حمادة الصاوي الثانية العام، عضو مجلس القضاء الأعلى.

وتم تبادل الحديث عن الفترة القادمة والاستعداد للعام القضائي الجديد وتمت هذه الزيارة بصورة غير مسبوقة للتعاون التام القائم بين وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى لصالح القضاء المصري الشامخ في ظل قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية صرح بذلك المستشار محمد رضا حسين نائب رئيس محكمة النقض مستشار رئيس المحكمة للعلاقات العامة والإعلام.
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