عفاف مصطفى باكية: أنا اتمسح بيا الأرض بسبب ما كتبته عن عبد الرحمن أبو زهرة

قدمت الفنانة عفاف مصطفى، الاعتذار على ما صدر منها تجاه الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، قائلة: "كله كان لحظة غضب".





وأوضحت "عفاف مصطفى"، خلال لقاء عبر "زووم"، ببرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى المصرية،أنها تعرضت لمشاكل كثيرة بسبب ما فعلته مع الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، ونادمة على ذلك .





وتابعت: "أنا كنت موجوعة وفى ساعة الغضب قلت ما قلت وأنا بعتذر لأستاذي الفاضل عبد الرحمن أبو زهرة، أنا اتمسح بيا الأرض من خلال جمهوره، ومكنتش بفكر ان حد هيشوف اللى كتبته".





وأوضحت عفاف مصطفى، أن أبنتها اختصمتها بسبب ما كتبته على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، وتابعت: "أنا علاقتى بالسوشيال ضعيفة جدًا، أنا مكنتش أعرف معنى كلمة تريند إلا بعد ما كتبته..أنا مضايقة لأنه زعل منى".





وقالت:" الناس سونى على الجانبين، وليا 4 أيام مش بنام، وأنا كنت حادة فى تعبيري ولكن مكنتش أعرف أن الموضوع هيوصل لكده".



