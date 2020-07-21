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أخبار العالم

البحرين تسجل 514 إصابة جديدة بكورونا.. وشفاء 593 حالة

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 02:04 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلنت الصحة البحرينية، تسجيل 514 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، من بينها 256 حالة لعمالة وافدة، إلى جانب 257 حالة لمخالطين لحالات قائمة، وحالة قادمة من الخارج. 


كما رصدت الصحة البحرينية تعافي 593 حالة إضافية من المصابين بفيروس كورونا في البلاد. 


وشهدت مملكة البحرين طفرة غير مسبوقة في حربها ضد فيروس كورونا «كوفيد-19»، فقد سجلت انخفاضًا ملحوظًا لم تشهده منذ منتصف مايو الماضى.


وسجلت البحرين انخفاضًا مستمرًا في أعداد الحالات القائمة لفيروس كورونا «كوفيد-19»، ولأول مرة منذ 13 من شهر مايو الماضي حيث وصل إلى أقل من 4000 حالة خلال هذه الفترة.


ويأتي الانخفاض المستمر يوميًا في أعداد الحالات القائمة في البحرين نتيجة لارتفاع أعداد المتعافين، والمساعي المخلصة التي يبذلها المرابطون في الصفوف الأمامية لمكافحة الفيروس المستجد، لضمان سلامة المواطنين والمقيمين.
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