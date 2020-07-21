الزراعة تطمئن على حقول إنتاج تقاوي الذرة بالدقهلية

تفقد الدكتور علاء خليل مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، حقول انتاج تقاوي محصول الذرة بمحافظة الدقهلية، للإطمئنان على حالة المحصول، والتأكد من تنفيذ التوصيات والممارسات الزراعية الجيدة.





وأشار مدير المعهد إلى أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، بالاهتمام بانتاج تقاوى من المحاصيل الحقلية عالية الإنتاجية والجودة، بما يساهم في زيادة الانتاجية، وزيادة دخل المزارع وتحقيق الأمن الغذائي.





وأكد خليل أن الحالة العامة للحقول جيدة وممتازة، ويتم تنفيذ كافة التوصيات الفنية السليمة، والممارسات الجيدة، وتطبيق البحوث العلمية الزراعية الحديثة في كافة المعاملات.



