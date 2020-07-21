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مرأة

مش دايما أمان .. اكتشف آثار الأسبرين الجانبية الخطيرة

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 05:28 م
مش دايما امان ..
مش دايما امان .. اكتشف اثار الاسبرين الجانبية الخطيرة
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اسماء محمد
يعد الاسبرين من اشهر الادوية التى يتناولها الجميع عند  الشعور بالصداع او الالم ولكن هو مثل اى دواء يسبب مجموعة من الاثار الجانبية التى يمكن ان تصيب بعض الافراد خاصة من يتناولون بعض الادوية الاخرى كالإيبروفين .

وذكر موقع " nhs" أن الأسبرين له اثار جانبية كثيرة من بينها تتنوع بين البسيطة والخطيرة.

اثار الاسبرين الجانبية البسيطة 
عسر هضم خفيف
النزيف بسهولة أكبر ويستمر وقتا اكبر
آثار الاسبرين الجانبية الخطيرة
يجب اتصال بالطبيب على الفور إذا حدتث احد الاعراض التالية :
احمرار وتقشر الجلد
سعال الدم 
 الدم في البول 
الدم فى البراز 
الدم فى القيء
يتحول لون الجلد أو بياض العينين للأصفر بياض عينيك إلى اللون الأصفر 
رد فعل تحسسي خطير ويحدث في حالات نادرة 
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