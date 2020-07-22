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أخبار العالم

تعود 2011.. لافروف: حلف الناتو ارتكب جريمة بحق ليبيا ولم يساهم في حلها حتى الآن

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 01:51 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، أهمية حل كل النزاعات القائمة في الشرق الأوسط، بما فيها أزمتا سوريا وليبيا، بطرق سلمية وفق ميثاق الأمم المتحدة واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وقال لافروف، في ندوة صحفية مشتركة مع وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم بموسكو، "ليست هناك خارطة طريق ثنائية روسية جزائرية مخصصة لحل الأزمة الليبية، لكن البلدين ملتزمان بتنفيذ وتطبيق مخرجات مؤتمر برلين”.

وأضاف لافروف "نرقى الى الاتصال مع جميع الأطراف خاصة جيران ليبيا، ونشدد على اهمية وقف اطلاق النار وكل العمليات القتالية، قبل إطلاق الحوار الوطني السياسي الشامل بأسرع وقت بمشاركة جميع الأطراف الليبية".

وأوضح وزير الخارجية الروسي ان الهدف المرجو من هذه العملية هو إعادة وحدة وسلامة ليبيا، وكيانها.

وتابع لافروف قائلا إن " أساس الأزمة الليبية يعود إلى عدوان حلف الناتو في 2011 حيث ان الأطراف الخارجية الداعمة للنزاع الليبي لم يهتموا بمصلحة الشعب الليبي.. لذا فإن حلف الناتو ارتكب جريمة بحق ليبيا ولم يساهم في حلها إلى اليوم"
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