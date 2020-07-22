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أخبار العالم

وزير الخارجية الجزائري عن أزمة ليبيا: ما يهمنا استئناف الحل السياسي

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 02:01 م
وزير الخارجية الجزائري،
وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم،
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دعاء أبوهشيمة
أكد وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، الأربعاء أنه لا تناقض بين مخرجات مؤتمر برلين والمساعي الجزائرية لحل الازمة الليبية.

وقال بوقادم، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف إن "الجزائر سعت منذ سنوات لجمع دول الجوار، لإيجاد حل للأزمة الليبية".

وتابع: "الإطار السياسي الحل أزمة ليبيا يجب أن يعتمد على مخرجات برلين والقانون الدولي"، مشددا على أن مساعي الجزائر لا تتناقض مخرجات مؤتمر برلين.

وأضاف وزير الخارجية الجزائري: "ما يهمنا استئناف الحل السياسي، لا حل بلغة الدبابات او المدافع".

واختتم بوقادم بالقول: "نتوافق مع روسيا على أن الحل السياسي للأزمة الليبية يجب أن يشمل جميع مكونات الشعب الليبي"، مضيفا كما يوجد توافق بين البلدين على "ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في ليبيا".

ومن جانبه، أكد لافروف، على  أهمية حل كل النزاعات القائمة في الشرق الأوسط، بما فيها أزمتا سوريا وليبيا، بطرق سلمية وفق ميثاق الأمم المتحدة واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وتابع لافروف قائلا إن " أساس الأزمة الليبية يعود إلى عدوان حلف الناتو في 2011 حيث ان الأطراف الخارجية الداعمة للنزاع الليبيلم يهتموا بمصلحة الشعب الليبي.. لذا فإن حلف الناتو ارتكب جريمة بحق ليبيا ولم يساهم في حلها إلى اليوم"
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