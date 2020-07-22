وزير الخارجية الجزائري عن أزمة ليبيا: ما يهمنا استئناف الحل السياسي

أكد وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، الأربعاء أنه لا تناقض بين مخرجات مؤتمر برلين والمساعي الجزائرية لحل الازمة الليبية.





وقال بوقادم، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف إن "الجزائر سعت منذ سنوات لجمع دول الجوار، لإيجاد حل للأزمة الليبية".





وتابع: "الإطار السياسي الحل أزمة ليبيا يجب أن يعتمد على مخرجات برلين والقانون الدولي"، مشددا على أن مساعي الجزائر لا تتناقض مخرجات مؤتمر برلين.





وأضاف وزير الخارجية الجزائري: "ما يهمنا استئناف الحل السياسي، لا حل بلغة الدبابات او المدافع".





واختتم بوقادم بالقول: "نتوافق مع روسيا على أن الحل السياسي للأزمة الليبية يجب أن يشمل جميع مكونات الشعب الليبي"، مضيفا كما يوجد توافق بين البلدين على "ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في ليبيا".





ومن جانبه، أكد لافروف، على أهمية حل كل النزاعات القائمة في الشرق الأوسط، بما فيها أزمتا سوريا وليبيا، بطرق سلمية وفق ميثاق الأمم المتحدة واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.



