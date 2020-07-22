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أخبار البلد

الحكومة توافق على إقامة مجتمعات عمرانية جديدة كتوسعات لـ 3 مدن

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 03:06 م
اجتماع مجلس الوزراء
اجتماع مجلس الوزراء
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محمود مطاوع
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، والمُبينة في القرار الجمهوري ناحية محافظة الجيزة، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وذلك لاستخدامها في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة كتوسعات لمدن: 6 أكتوبر، والشيخ زايد، وسفنكس الجديدة، ولصالح مشروعات الإسكان الاجتماعي.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن إزالة صفة النفع العام على مساحة 51,906 فدان تقريبًا (تعادل 218046,78م2)، ناحية محافظة الجيزة، والتي تقع خلف نادي الرماية.

على أن يُعاد تخصيصها لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ وذلك لاستخدامها في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة، على أن يتم توقيع بروتوكول بهذا الشأن مع وزارة السياحة والآثار.
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