دكتور تغذية علاجية الصيام المتقطع لا يساعد على حرق الدهون .. فيديو

قال دكتور هانى ابو النجا ، دكتوراة فى علوم التغذية العلاجية ، إنه كلما زاد وزن الجسم كلما احتاج سعرات حرارية اكثر ، لافتا الى أن الاكل المتأخر غلطة كبيرة جدًا يؤدى الى زيادة وزن الجسم .
وأضاف هانى أبو النجا ، خلال حواره ببرنامج ، " راجل و 2 ستات " ، المذاع على فضائية ، " ON E "، أن المطبخ المصرى مضر جدًا ، بسبب عادات غذائية خاطئة أعتداد عليها.
واشار دكتور العلوم الغذائية ، إلى أن االعنب به 36 معلقة سكر فى الكيلو الواحد ، لافتا الى ان هناك 88% من سكان الكرة الارضية يزداد وزنها بالنشا مثل العيش والقلقاس والارز والمكرونات .
وتابع أن المشروبات السائلة الكثيرة تساعد على زيادة الوزن ايضًا ، منوها الى انه لابد من تقليل كمية الاكل والتخلص من العادات الغذائية الخاطئة و تنظيم مواعيد النوم الخاصة بك .
وأكد أنه تناول البقسماط والبسكوت بكميات كبيرة بها سعرات حرارية مرتفعة وغير متوقعة ، مشيرا الى ان اصحاب نظرية الصيام المتقطع يعمل حالة تنظيف للجسم ولكن ليس له اى علاقة بحرق الدهون .