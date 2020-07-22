دكتور تغذية علاجية الصيام المتقطع لا يساعد على حرق الدهون .. فيديو

دكتوراة فى علوم التغذية العلاجية ،

وأضاف هانى أبو النجا ، خلال حواره ببرنامج ، " راجل و 2 ستات " ، المذاع على فضائية ، " ON E "، أن المطبخ المصرى مضر جدًا ، بسبب عادات غذائية خاطئة أعتداد عليها.

واشار دكتور العلوم الغذائية ، إلى أن االعنب به 36 معلقة سكر فى الكيلو الواحد ، لافتا الى ان هناك 88% من سكان الكرة الارضية يزداد وزنها بالنشا مثل العيش والقلقاس والارز والمكرونات .





وتابع أن المشروبات السائلة الكثيرة تساعد على زيادة الوزن ايضًا ، منوها الى انه لابد من تقليل كمية الاكل والتخلص من العادات الغذائية الخاطئة و تنظيم مواعيد النوم الخاصة بك .





وأكد أنه تناول البقسماط والبسكوت بكميات كبيرة بها سعرات حرارية مرتفعة وغير متوقعة ، مشيرا الى ان اصحاب نظرية الصيام المتقطع يعمل حالة تنظيف للجسم ولكن ليس له اى علاقة بحرق الدهون .