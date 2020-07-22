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دكتور تغذية علاجية الصيام المتقطع لا يساعد على حرق الدهون .. فيديو

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 05:45 م
أكل صحى
أكل صحى
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ريهام فيكتور
قال دكتور هانى ابو النجا ،  دكتوراة فى علوم التغذية العلاجية ، إنه كلما زاد  وزن الجسم كلما احتاج سعرات حرارية اكثر ، لافتا الى أن الاكل المتأخر غلطة كبيرة جدًا يؤدى الى زيادة وزن الجسم .

وأضاف هانى أبو النجا ، خلال حواره ببرنامج ، " راجل و 2 ستات " ، المذاع على فضائية ، " ON E "، أن المطبخ المصرى مضر جدًا ، بسبب عادات غذائية خاطئة أعتداد عليها. 

واشار دكتور العلوم الغذائية ، إلى أن االعنب به 36 معلقة سكر فى الكيلو الواحد ، لافتا الى ان هناك 88% من سكان الكرة الارضية يزداد وزنها بالنشا  مثل العيش والقلقاس والارز والمكرونات .  

 وتابع أن المشروبات السائلة الكثيرة تساعد على زيادة الوزن ايضًا ، منوها الى انه لابد من تقليل كمية الاكل والتخلص من العادات الغذائية الخاطئة و تنظيم مواعيد النوم الخاصة بك .

وأكد أنه تناول البقسماط والبسكوت بكميات كبيرة بها سعرات حرارية مرتفعة وغير متوقعة ، مشيرا الى ان اصحاب نظرية الصيام المتقطع يعمل حالة تنظيف للجسم ولكن ليس له اى علاقة بحرق الدهون .
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