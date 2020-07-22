5 أفلام عربية في مهرجان الفن الفلسطيني.. "بين الجنة والأرض" مستوحى من أحداث حقيقية و"سلام" تتبخر أحلامها

بين الجنة والأرض.. فاز بجائزة نجيب محفوظ لأفضل سيناريو

خمسة أولاد وعجل.. عرض لأول مرة بمهرجان دبي





تشارك MAD Solutions في النسخة القادمة من مهرجان الفن الفلسطيني بزيورخ 27- 30 أغسطس بـ 5 أفلام وهي بين الجنة والأرض للمخرجة نجوى نجار، والفيلم القصير الببغاء لـ دارين ج. سلّام وأمجد الرشيد، وخمسة أولاد وعجل للمخرج سعيد زاغة، وسلام للمخرجة زين دريعي، وحب سرقة ومشاكل أخرى للمخرج مؤيد عليان.





بين الجنة والأرض





الفيلم مستوحى من أحداث حقيقية عن تامر وسلمى، زوجين في الثلاثينيات من العمر يعيشان في الأراضي الفلسطينية؛ بعد خمس سنوات من الزواج يتفقان على الطلاق، وفي سبيل ذلك يواجه الزوجان كثيرا من التعقيدات، فبعد حصول تامر على تصريح لمدة ثلاثة أيام لعبور نقاط التفتيش الإسرائيلية والذهاب إلى مدينة الناصرة لاستكمال إجراءات الطلاق في إحدى المحاكم، يفاجأ الزوجان بسر يقلب الأمور تمامًا، ويخوضان رحلة يستكشفان فيها نفسيهما وما واجهاه من خسارة وخيانة.





فاز الفيلم الفلسطيني بجائزة نجيب محفوظ لأفضل سيناريو، في المسابقة الدولية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي الذي شهد العرض العالمي الأول للفيلم، والذي أشاد الكثير من الحضور وقت عرضه بجودته الفنية العالية ، كما عُرض في سوق الفيلم الأوروبي المقام ضمن فعاليات مهرجان برلين السينمائي الدولي.





الفيلم تأليف وإخراج الفلسطينية نجوى نجار، وإنتاج Ustura Films، بالتعاون مع Paul Thiltges Distribution بلوكسمبورج، وOktober Films بآيسلندا، وتتولى شركة MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في العالم العربي.





الببغاء





بطولة التونسية هند صبري والفلسطيني أشرف برهوم، مع ياسمين بن عمارة، إياد حوراني، فراس طيبة، لارا صوالحة وأحمد المدني، ويحكي الفيلم قصة أفراد عائلة مزراحية يهودية تونسية عام 1948، والذين يحاولون الاستقرار في حياتهم الجديدة في حيفا بفلسطين، وهو سيناريو وإخراج دارين ج. سلّام وأمجد الرشيد، وشاركهما في التأليف رفقي عساف، وتوزيع شركة MAD Solutions في العالم العربي.









وكان العرض العالمي الأول للفيلم في مهرجان دبي السينمائي الدولي حيث نافس في مسابقة المهر القصير، كما فاز بجائزة لجنة التحكيم في مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد، ويعتبر الفيلم أحد المشروعات الفائزة بدعم مؤسسة روبرتبوش شتيفتونغ الألمانية لأفضل مشروعات الإنتاج الألماني العربي المشترك، حيث فاز في مطلع ٢٠١٥ بجائزة الفيلم الروائي القصير، وحصل أيضًا على جائزة أفضل فيلم قصير بمسابقة طائر الشمس ضمن فعاليات أيام فلسطين السينمائية.









خمسة أولاد وعجل





من بطولة علي سليمان، نادرة عمران، حيدر كفوف، وهو مقتبس عن قصة قصيرة للأديب الأمريكي ريموند كارفر بعنوان Bicycles, Muscles, Cigarettes، وتتولى شركة MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في العالم العربي.









تدور أحداث الفيلم بالأردن، حيث مدرس إعدادي يحاول اكتساب ثقة ابنه بشتى الطرق، فعندما يقع الابن في مشكلة مع الجيران قد تطلب تدخل الأب، تتفاقم الأمور وتخرج عن سيطرة الأب وتضعه في اختبار لمبادئه وأخلاقه.، وهو من إخراج سعيد زاغة. وحصل على عرضه العالمي الأول في مهرجان دبي السينمائي الدولي.





سلام

وتدور أحداث الفيلم حول سلام التي تتبخر أحلامها في أن تصبح أمًا بعدما تكتشف استحالة تكوين عائلة مع زوجها. الفيلم من تأليف وإخراج زين دريعي، وبطولة ماريا زريق وزياد بكري، وتصوير بينوا تشاميلار، وإنتاج شركة تابع Tabi360 (علاء الأسعد)، وتتولى MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في الوطن العربي.





فاز الفيلم بجائزة اختيار فريق عمل موقع فيميو، وذلك ضمن فعاليات مهرجان بالم سبرينجز للأفلام القصيرة وهي الجائزة الدولية الثانية للفيلم بعد جائزة الجونة الذهبية لأفضل فيلم عربي قصير، شارك سلام في مهرجان السودان للسينما المستقلة، و مهرجان حيفا المستقل للأفلام بفلسطين، ومهرجان الرباط السينمائي الدولي لسينما المؤلف، بينما شهد عرضه العالمي الأول في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.





حب سرقة ومشاكل أخرى





كان العرض العالمي الأول للفيلم في مهرجان برلين السينمائي ضمن مسابقة بانوراما حيث نافس الفيلم على جائزة أفضل عمل أول، كما نافس أيضًا على الجائزة نفسها في مهرجان سياتل السينمائي الدولي بالولايات المتحدة الأميركية، مهرجان تايبيه السينمائي الدولي بتايوان ومهرجان غالواي فيلم فليد بإيرلندا.





ويحكي فيلم حب، سرقة ومشاكل أخرى بالأبيض والأسود قصة سائق سيارات فلسطيني يقع في ورطة حياته عندما يسرق السيارة الخاطئة. السيارة التي اعتقد أنها إسرائيلية، وأنها وسيلة سهلة للحصول على المال من أجل مخيم اللاجئين الفقير، وتتحول هذه السرقة إلى كارثة حين يكتشف أن حقيبة السيارة التي سرقها تحتوي بداخلها على جندي إسرائيلي مخطوف.









حب، سرقة ومشاكل أخرى هو العمل الروائي الطويل الأول للمخرج مؤيد العليان الذي تولى مسؤولية تصوير الفيلم وشارك في التأليف والإنتاج بالتعاون مع رامي العليان من خلال شركة PalCineProductions، ويقوم ببطولة الفيلم سامي متواسي، مايا أبو الحيات، رمزي مقدسي، رياض سليمان، كامل الباشا، حسين نخلة، وتتولى شركة MAD Solutions توزيع الفيلم في العالم العربي.