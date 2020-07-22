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فن

بعد اتهامها بتفضيل البيض على السود.. كيم كارداشيان: زوجي يعاني من مرض نفسي

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 07:29 م
صدى البلد
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شروق إبراهيم
خرجت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان عن صمتها وعلقت على ما تتداوله الصحف الأجنبية ووسائل الإعلام حول تصريحات زوجها مغني الراب الأمريكي كاني ويست.

وكتبت كيم كارداشيان عبر خاصية ستوري عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام قائلة: "كما يعلم الكثيرين منكم ان زوجي كاني ويست يعاني من ثنائي اضطراب القطب ومن لديه شخص في عائلته يعاني من هذا المرض يعي جيدا كم هو أمر صعب ومعقد".

وأضافت نجمة تلفزيون الواقع البالغة من العمر ٣٩ عاما ان زوجها شخص صاحب قلب طيب وذكي ولكنه مادة مثيرة للجدل بسبب ارائه الجريئة.

خرج مغني الراب الأمريكي كاني ويست بتصريحات جريئة مجددًا، بعد إعلان ترشحه للرئاسة، مشيرًا في تغريدات بحسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر" إلى أنه حاول الانفصال عن زوجته نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان. 

واتهم كاني ويست زوجته كيم كاردشيان ووالدتها كريس جينر بأنهما يفضلان البيض عن ذوي البشرة السمراء، وذلك خلال مشاركة "كيم" في مبادرة إصلاح السجون الأمريكية.
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