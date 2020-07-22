AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

دراسة غريبة.. الأشخاص الأكثر جلوسا في المنزل أكثر عرضة للإصابة بكورونا

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 08:54 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
نهى هجرس
وجد علماء الأوبئة في كوريا الجنوبية أن الأشخاص المقيمين بالمنزل كانوا الأكثر عرضة للإصابة بـ فيروس كورونا التاجي الجديد من أفراد أسرهم الخاصة، وذلك أكثر من الأشخاص الذين لديهم أتصال بالأماكن خارج المنزل.

وبحثت دراسة نُشرت في المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) في 16 يوليو بالتفصيل في حالة 5،706 "مريضًا " ثبتت إصابتهم بالفيروس التاجي" وأكثر من 59000 شخص اتصلوا بهم.


وأظهرت النتائج أن شخصين فقط من كل 100 شخص مصاب بالفيروس من جهات اتصال غير منزلية ، في حين أصيب واحد من كل 10 بالمرض من أسرهم.

وحسب الفئة العمرية ، كان معدل الإصابة داخل الأسرة أعلى عندما كانت الحالات الأولى المؤكدة لمراهقين أو الأشخاص في الستينيات والسبعينيات، "هذا على الأرجح لأن هذه الفئات العمرية من المرجح أن تكون على اتصال وثيق مع أفراد الأسرة لأن المجموعة في حاجة أكثر للحماية أو الدعم.

وقال الدكتور تشوي يونغ جون ، الأستاذ المساعد بكلية الطب بجامعة هاليم ، والذي شارك في قيادة العمل، إنه على الرغم من أن الأطفال الذين يبلغون من العمر تسعة أعوام وأقل من المرجح أن يكونوا مرضي هامشيين، إلا أن الأطفال المصابين بـ Covid-19 أيضًا كانوا أكثر عرضة للأعراض من البالغين، مما جعل من الصعب تحديد الحالات الهامشية داخل مجموعة البحث.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد عودة الحياة لطبيعتها.. هذه الفئة أقل عرضة لفيروس كورونا

المسنون المصابون بـ السكر أكثر عرضة لـ فيروس كورونا

سر وفاة الشباب.. أصحاب فصيلة دم واحدة الأكثر عرضة لمضاعفات كورونا

لو عندك أعراض كورونا.. احذر التعامل مع حيوانك الأليف لهذا السبب

معدل وفيات فيروس كورونا أعلى 49 مرة من أنفلونزا

آخر المستجدات.. الطفح الجلدي من أعراض فيروس كورونا

ترشيحاتنا

على الموتوسيكل.. ليلى أحمد زاهر بإطلالة كاجوال تبرز جمالها.. شاهد

عروس تكتشف خيانة خطيبها قبل حفل الزفاف.. ورد فعلها غير متوقع

انفراجة جديدة.. الوزراء يخفض الإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا

نصر علام: إثيوبيا تستخدم خطابا لا يتناسب مع قدراتها.. ومصر حصلت على ما تريد

سما المصري تعترف للمحكمة ببث فيديو ضد ريهام سعيد: "بس والله ما شهرت بيها"

تحذير صارم من منظمة الصحة العالمية بشأن فتح المدارس

AdvertisementS

اخبار الفن .. الموت يفجع منة عرفة.. العثور على مذيعة مقتولة وعارية فى ظروف غامضة.. أحدث ظهور لـ فريدة فهمى

الحكومة : فتح المقاهي والمطاعم حتى 12 ليلا بنسبة إشغال 50 % .. وغلق المحال والمولات 10 مساء

انفراجة جديدة.. الوزراء يخفض الإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا

إدارة ترامب تعاقب إثيوبيا وتدرس حجب مساعدات بسبب سد النهضة

دراسة غريبة.. الأشخاص الأكثر جلوسا في المنزل أكثر عرضة للإصابة بكورونا

200 جنيه لكل فرد.. المالية تعلن خبرا سارًا للمواطنين .. فيديو

للمدن السياحية.. الحكومة تلزم المسافرين بـ كارت المراقبة الصحية

وزير داخلية الوفاق يتراجع ويزيل تغريدته ضد الجيش المصري

القيادة السياسية لديها رؤية محددة.. وزير الرى السابق: 10 سنوات هي الوقت المثالي لملء سد النهضة

8 ساعات.. قطع المياه بعدة مناطق بالجيزة يوم الجمعة

مصر تتجاوز كورونا.. 7 إجراءات حكومية جديدة لتخفيف العبء عن المواطن

رسميًا .. اتحاد الكرة يعلن جدول استئناف الدوري الممتاز .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مطرز يكشف جمالها.. أنغام تتألق من أحدث جلسة تصوير على البحر

بـ المشجر الصيفي.. بسمة بإطلالة جذابة تستعرض جمالها

بـ الأسود المكشوف.. عبير صبري تتألق بإطلالة جذابة على البحر.. شاهد