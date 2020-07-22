تعرف على استعدادات دمياط لعيد الأضحى المبارك

ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، جلسة المجلس التنفيذى المُنعقدة اليوم الأربعاء، بحضور إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط و اللواء وجيه دعبس مساعد مدير أمن دمياط و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.





حيث استهلت المحافظ جلسة المجلس بتقديم التهنئة إلى اللواء خالد ابراهيم مساعد وزير الداخلية ، مدير أمن دمياط و اللواء وجيه دعبس مساعد مدير الأمن لتوليهم مهام منصبهم بالمحافظة، كما هنأت أبناء دمياط بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال٦٨ لثورة ٢٣ يوليو المجيدة و قرب حلول عيد الأضحى المبارك معلنة رفع درجة الاستعداد القصوى، وإنعقاد غرفة عمليات على مدار اليوم لمتابعة الموقف لحظة بلحظة خلال فترة العيد وذلك بالتنسيق الكامل مع كافة الأجهزة.





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كما أكدت محافظ دمياط أنه تم الاتفاق على تكثيف الدوريات الأمنية على الشواطئ والمتنزهات ومنع أية تجمعات للمواطنين حفاظًا علي سلامتهم، مؤكدة على تنفيذ خطة لتحقيق السيولة المرورية بجميع المدن...





هذا وقد أصدرت الدكتورة منال عوض حزمة من التوجيهات المُتعلقة بتلك الاستعدادات، إذ أكدت على مدير مديرية الصحة برفع حالة الطوارئ بالمستشفيات خاصة في ظل الظروف الراهنة، كما وجهت إلى مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات المرورية بالتعاون مع الجهات المختصة على المطاعم والفنادق والأسواق والمجمعات الاستهلاكية و المجازر للتأكد من سلامة الأغذية و المعروض من السلع، موجهة أيضًا بحظر إقامة أية شوادر للحيوانات الحية بالشوارع و فتح المجازر مجانًا أمام المواطنين، ومنع الذبح خارجها..





وعلى جانب آخر... أكدت محافظ دمياط على التصدى الحاسم لكافة صور التعديات والمخالفات و إزالتها فى المهد، وتكثيف الحملات لرفع الإشغالات و كذا المرور المستمر على المقاهى والكافيتريات والمطاعم وما يماثلها من محال تقدم المأكولات والمشروبات للمتابعة الدقيقة والوقوف على مدى الالتزام بالإجراءات الوقائية و الإحترازية التى تم الإعلان عنها مع بداية عودة بعض الأنشطة تدريجيًا وذلك لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشددة على رفع مستوى النظافة العامة والالتزام بنقل تجمعات القمامة إلى مصنع أبو جريدة بفارسكور..





فيما وقد نوهت المحافظ الى أن آخر موعد لسداد نسبة ال٢٥ ٪ رسوم جدية التصالح فى بعض مخالفات البناء هو ١٥ أغسطس القادم، إذ أكدت على التنبيه على المواطنين بذلك عبر الوسائل المختلفة..





كما تابعت المحافظ مع مدير مديرية التربية والتعليم الاستعدادات الخاصة بانطلاق امتحانات الدبلومات الفنية السبت المقبل وإتمامها بالشكل المطلوب حرصا على سلامة الطلبة والطالبات...





وفى ختام الجلسة... تم الإحاطة علمًا بعدد من المذكرات والتقارير والموافقة على عدد من الموضوعات والتى جاء من بينها إطلاق اسم الشهيد محمود محمد ابراهيم المجدى على مدرسة البصارطة الإعدادية المشتركة وذلك تخليدًا لذكراه،، و كذلك إنشاء مسمى للعزب المجاورة لمدينة ميت أبو غالب لإصدار حيز عمرانى وهى كالآتى " معوض الجديدة، الشيخ إبراهيم، الروازقية، الدياسطية، العصرة، محلب، المقطع، الطريق الجديد، الورشة البحرية، شكل" بالإضافة إلى الموافقة على إطلاق اسم الوسطانى شرق على المنطقة المجاورة لمحطة بنزين التعاون حيث لايوجد مسمى رسمى لها.