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فن

فيلم سعودي يشارك في مهرجان سينمائي بالصين.. تفاصيل

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 09:32 م
صدى البلد
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نبيل العدوى


تلقى صناع الفلم السينمائي  السعودي نجد دعوة للمشاركة في مهرجان تشانغتشون السينمائي 2020 الذي يقام في جمهورية الصين الشعبية وذلك لتمثيل المملكة العربية السعودية كأحد الخيارات المتميزة في صناعة  الأفلام السعودية، حيث يحتفل البلدين حاليا بمرور 30 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأبدى منتج ومؤلف الفلم خالد الراجح سعادته بأن يساهم من خلال "نجد" أن يمثل العمل الفني كقوي ناعمة  ويرفع اسم المملكة السعودية  عاليا في المحافل الدولية خاصة وأن العمل يعد نقلة حضارة في بلورة الموروث والفلكلور والتعريف بالهوية والتراث الوطني للسعودية، وإعتبر المتابعون هذا العمل باكورة لأعمال وطنية تصل إلى المحافل العالمية.

وأكد قائلا  "نسعد بأننا اليوم تتم دعوتنا للمشاركة في مهرجان سينمائي كبير، وكذلك نستعد للمشاركة في مهرجانات عربية وعالمية ولن نتوقف حتى نصل إلى مستويات عالمية".

وأضاف: سبق أن شارك في دولة الإمارات في مهرجان العين السينمائي 2020 وقد خطف جائزة الصقر الخليجي للأفلام الطويلة.

ومن جانبه، أكد مخرج العمل سمير عارف أن الفلم السعودي نجد وجد ترحيب عربي وعالمي للمشاركة في المهرجانات، ودعوة المهرجان السينمائي الصيني دليل على أن الفلم حقق نجاح في وقت قصير من عرضه على صالات السينما في السعودية.

الجدير ذكره، أن الفيلم السعودي نجد يتحدث عن قصة فتاة تعيش حالة حب في حقبة زمنية تتمثل في عام 1950 ميلادي إضافة إلى الحديث عن أحوال الناس في  تلك الحقبة، وهو من تأليف خالد الراجح وإخراج سمير عارف وبطولة سيدة الشاشة الخليجية حياة الفهد والفنان القدير إبراهيم الحربي والفنان ماجد مطرب والفنانة زهرة الخرجي والفنان علي السبع  والفنانة ميساء مغربي والفنانة أميرة محمد والفنانة مريم الغامدي والفنان محمد الكنهل والفنان ناصر الربيعان.

كما يتضمن مشاركة الفنان المصري مصطفى هريدي، ويعرض حاليا عبر صالات موفي للسينما في الرياض وجدة والدمام.
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