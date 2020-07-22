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محافظات

نجدد العهد لدفع عجلة التنمية.. محافظ الفيوم يهنئ الرئيس السيسي بـ ذكرى ثورة 23 يوليو

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 09:32 م
الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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الفيوم - نبيل أبو السعود
بعث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ بمناسبة الذكرى الـ 68 لثورة يوليو المجيدة . 

وقال محافظ الفيوم في برقية التهنئة: "بالإنابة عن شعب وقيادات محافظة الفيوم أتقدم لسيادتكم بخالص التهاني القلبية بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، تلك المناسبة التى سطرت ملاحم التكاتف والتلاحم بين أفراد الشعب المصري وقواتنا المسلحة، لتحقيق أهداف الثورة المجيدة، والتي ستبقى عالقة في أذهان المصريين، لتؤكد انحياز الجيش للشعب، والوقوف بجانبه دائما للعبور بالوطن إلى بر الأمان والإستقرار".

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وقال " أدعوا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة عليكم وعلى الشعب المصري العظيم بكل الخير، وأن يحفظ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها " .

وأضاف "الأنصاري" : " إننا نجدد العهد بأن نبذل المزيد من الجهد خلال المرحلة القادمة؛ من أجل دفع عجلة التنمية الشاملة، وتحقيق رؤيتكم لمصر 2030، وأن ينعم الشعب المصري العظيم بمزيد من الخير والرخاء والازدهار، في ظل قيادتكم الحكيمة لمسيرة الوطن ".
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