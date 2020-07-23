إنجازات بالجملة.. ثورة 23 يوليو بدأت بـ 6 أهداف تحولت إلى 30 إنجازا

"أكبر حركة تغيير في تاريخ مصر الحديث"، لم يكن هذا الوصف الذي أُطلق على ثورة 23 يوليو 1952 من فراغ، حيث ساهمت ثورة تنظيم الضباط الأحرار في تحقيق جملة من الإنجازات والتغييرات الجذرية سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي، حيث بدأت الثورة بـ 6 مبادئ حتى تحولت بعد ذلك إلى 30 إنجازا غير شكل الدولة المصرية.





في مثل هذا اليوم قبل 68 عاما، أطلق الضباط الأحرار ثورة 23 يوليو 1952 بقيادة محمد نجيب وعضوية كلا من جمال عبد الناصر، محمد أنور السادات، عبد الحكيم عامر، يوسف صديق،حسين الشافعي، صلاح سالم، جمال سالم، خالد محيي الدين، زكريا محيي الدين، كمال الدين حسين، عبد اللطيف البغدادي، عبد المنعم أمين، جمال حماد، والتي أسفرت عن العديد من الإنجازات.





ويستعرض "صدى البلد" في سياق التقرير التالي، إنجازات 23 يوليو على الصعيدين الداخلي والخارجي:





الإنجازات السياسية:

1. تأميم قناة السويس.

2. إعلان الاستقلال بتوقيع اتفاقية الجلاء بعد أربعة وسبعين عاما من الاحتلال الانجليزي.

3. إجبار الملك على التنازل عن العرش ثم الرحيل عن مصر إلى إيطاليا.

4. إلغاء النظام الملكي وقيام الجمهورية.

5. بناء حركة قومية عربية للعمل على تحرير فلسطين.

6. إلغاء دستور 1923 في ديسمبر 1952.

7. إعلان اللواء محمد نجيب أول رئيس للجمهورية في 18 يونيه 1953 كأول رئيس للجمهورية المصرية.





واصلت الثورة إنجازتها على الصعيد الثقافي:

8. إنشاء الهيئة العامة لقصور الثقافة وقصور الثقافة والمراكز الثقافية لتحقيق توزيع ديموقراطي للثقافة، الذي احتكرته مدينة القاهرة.

9. إنشاء أكاديمية تضم المعاهد العليا للمسرح والسينما والنقد والباليه والأوبرا والموسيقى والفنون الشعبية.

10. رعاية الآثار والمتاحف ودعم المؤسسات الثقافية التي أنشأها النظام السابق ثقافي.

11. إنتاج أفلام من قصص الأدب المصري الأصيل بعد أن كانت تعتمد على الاقتباس من القصص والأفلام الأجنبية.





وعلى الجانب التعليمي:

12. قررت مجانية التعليم العام وأضافت مجانية التعليم العالي.

13. ضاعفت من ميزانية التعليم العالي.

14. إنشاء عشرة جامعات أنشئت في جميع أنحاء البلاد بدلا من ثلاث جامعات فقط.

15. إنشاء مراكز البحث العلمي وتطوير المستشفيات التعليمية.





كما حققت الثورة إنجازات اقتصادية واجتماعية:

16. إصدار قانون الملكية 9 سبتمبر 1952، والذي قضى على الإقطاع الزراعي.

17. تمصير وتأميم التجارة والصناعة التي استأثر بها الأجانب.

18. إلغاء الطبقية بين الشعب المصري، حيث أصبح الفقراء قضاة وأساتذة جامعة وسفراء ووزراء وأطباء ومحامين وتغيرت البنية الاجتماعية للمجتمع المصري.

19. تحرير الفلاح بإصدار قانون الإصلاح الزراعي.

20. القضاء على الرأسمالية في مجالات الإنتاج الزراعي والصناعي.

21. إنشاء السد العالي 1971.



