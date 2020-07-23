كوريا الجنوبية تسجل 59 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت كوريا الجنوبية ما يقرب من 60 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وسط سلسلة الإصابات في سول وضواحيها ومدينة كوانج جو.

وأوضحت السلطات الصحية الكورية الجنوبية اليوم /الخميس/ أن البلاد أبلغت عن 59 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 13 ألفًا و938 حالة.

وأضافت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) أن من بين الـ59 حالة الجديدة، جاءت 39 حالة للإصابة المحلية و20 حالة قادمة من الخارج.

وسجل عدد حالات الإصابة المحلية أعلى مستوى له منذ أن بلغ 43 حالة في يوم 5 يوليو.

وشكلت سول وضواحيها 30 حالة من أصل 39 حالة للإصابة المحلية، حيث ظهرت 11 حالة في سول و17 حالة في إقليم كيونغكي، وحالتان في مدينة إنتشون، بينما جاءت 9 حالات في مدينة كوانج جو.

ومن بين الـ20 حالة القادمة من الخارج، تم اكتشاف 5 حالات من خلال إجراءات الحجر والصحي في المطارات والموانئ، وكانت الـ15 حالة الأخرى للأشخاص الخاضعين للعزل الذاتي الإلزامي في منزل أو مرافق بعد دخولهم إلى البلاد، منها 11 حالة في إقليم كيونج كي، وحالتان في مدينة بوسان، وحالة واحدة في كل من سول وإنتشون.

وجاءت الولايات المتحدة في المركز الأول من حيث عدد الحالات الجديدة القادمة من الخارج مع 9 حالات، وتليها روسيا(5 حالات) وأوزبكستان(3 حالات) وبريطانيا(حالة واحدة) وكازاخستان(حالة واحدة) وطاجيكستان(حالة واحدة).

ومن جانب آخر، ظل عدد الوفيات جراء فيروس كورونا دون تغيير عند 297 حالة.