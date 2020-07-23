AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بث مباشر

كوريا الجنوبية تسجل 59 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس 23/يوليه/2020 - 08:01 ص
كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية
Advertisements
أ ش أ
سجلت كوريا الجنوبية ما يقرب من 60 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وسط سلسلة الإصابات في سول وضواحيها ومدينة كوانج جو.
وأوضحت السلطات الصحية الكورية الجنوبية اليوم /الخميس/ أن البلاد أبلغت عن 59 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 13 ألفًا و938 حالة.
وأضافت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) أن من بين الـ59 حالة الجديدة، جاءت 39 حالة للإصابة المحلية و20 حالة قادمة من الخارج.
وسجل عدد حالات الإصابة المحلية أعلى مستوى له منذ أن بلغ 43 حالة في يوم 5 يوليو.
وشكلت سول وضواحيها 30 حالة من أصل 39 حالة للإصابة المحلية، حيث ظهرت 11 حالة في سول و17 حالة في إقليم كيونغكي، وحالتان في مدينة إنتشون، بينما جاءت 9 حالات في مدينة كوانج جو.
ومن بين الـ20 حالة القادمة من الخارج، تم اكتشاف 5 حالات من خلال إجراءات الحجر والصحي في المطارات والموانئ، وكانت الـ15 حالة الأخرى للأشخاص الخاضعين للعزل الذاتي الإلزامي في منزل أو مرافق بعد دخولهم إلى البلاد، منها 11 حالة في إقليم كيونج كي، وحالتان في مدينة بوسان، وحالة واحدة في كل من سول وإنتشون.
وجاءت الولايات المتحدة في المركز الأول من حيث عدد الحالات الجديدة القادمة من الخارج مع 9 حالات، وتليها روسيا(5 حالات) وأوزبكستان(3 حالات) وبريطانيا(حالة واحدة) وكازاخستان(حالة واحدة) وطاجيكستان(حالة واحدة).
ومن جانب آخر، ظل عدد الوفيات جراء فيروس كورونا دون تغيير عند 297 حالة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كوريا الجنوبية تسجل 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا مع إعادة فتح المدارس

كوريا الجنوبية تسجل 58 حالة إصابة جديدة بكورونا

كوريا الجنوبية تسجل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

كوريا الجنوبية تسجل 35 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يتجاوز 11 ألفا

كوريا الجنوبية تسجل 38 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي يتجاوز 11 ألف حالة

كوريا الجنوبية: تسجيل 45 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

أفضل أدعية الصباح لتيسير الأمور

أخبار الرياضة.. أزمة في الأهلي وصالح جمعة كلمة السر.. بـ علم مصر محمد صلاح يحتفل بـ التتويج بالدوري الإنجليزي

الجيش الإسرائيلي يرسل تعزيزات للحدود مع لبنان

متى تجزئ أضحية الأب عن أبنائه المتزوجين؟ .. البحوث الإسلامية يجيب

حدث ليلا.. الجيش الليبي يسقط طائرة تركية.. خالد الغندور يهدد بترك قناة الزمالك بعد مشادة كلامية مع مرتضى منصور.. وحبس محمد وزيري بتهمة استيلائه على أموال هيفاء وهبي

فتح باب التقديم لوظائف المدارس المصرية اليابانية اليوم عبر هذا الرابط

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معاناة غريبة لجزار بريطاني تمنعه من ارتداء الكمامة| صور

عودة كورونا في الشتاء أقوى.. جدل بين العلماء حول سبب انخفاض الإصابات والوفيات

تعرف على موعد الكشف عن مرسيدس AMG GT.. صور