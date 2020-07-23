AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

شاهد.. سيارة على شكل فيروس كورونا

الخميس 23/يوليه/2020 - 01:00 م
شاهد .. سيارة على
شاهد .. سيارة على شكل فيروس كورونا
Advertisements
منة الله عبد الحميد
يهدد فيروس كورونا العالم بأجمعه بسبب انتشاره بسرعة البرق دون رؤيته أو اكتشاف لقاح لعلاجه، مما أدى إلى اختراع بعض الأفراد سيارات وساندويتشات وأزياء تتشابه مع شكل فيروس كورونا للحد من انتشار العدوى والتوعية.


لذلك قامت الهند بصنع أول سيارة على شكل فيروس كورونا، لزيادة الوعى لدى الناس حول كورونا، واستغرقت 10 أيام في مدينة حيدر آباد، حيث تجوب الشوارع بسرعة 40 كيلو مترا في الساعة، وهي خضراء اللون وبها بروز تشبه التاج نسبة لكوفيد 19، الذي احتل العالم في الآونة الأخيرة، وفقًا لما جاء في "روسيا اليوم".


 يذكر أن الهند من أكثر الدول التي تضررت من أزمة كورونا، كما أنها سجلت للمرة الأولى (صفر) مبيعات للسيارات الجديدة خلال شهر أبريل الماضي.


وقال الموقع الأمريكي نقلا عن تقرير صادر عن موقع Business Today الهندي الناطق بالإنجليزية، إن الهند لم تشهد أي عمليات بيع لأي سيارة جديدة على مدار الشهر الماضي، مسجلة نسبة مبيعات 0% في سابقة هي الأولى من نوعها بالدولة التي تقدر تجارة السيارات بها بنحو 120 مليار دولار.

صنع سيارة على هيئة فيروس كورونا فى الهند.. فيديو


وكان رئيس الوزراء الهندى، ناريندرا مودى أعلن أن بلاده ستبذل قصارى جهدها للمساعدة فى مكافحة فيروس كورونا المستجد، وجاءت هذه التصريحات ردًا على الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، الذى أعرب عن شكره لموافقة الهند على تصدير عقار هيدروكسى كلوروكين للولايات المتحدة، والذى يستخدم فى علاج الملاريا وثبتت فعاليته فى علاج بعض الحالات المصابة بفيروس كورونا.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طبيب البيت الأبيض: الرئيس ترامب يتناول عقار هيدروكسي كلوروكين المضاد للملاريا

ترامب: هيدروكسي كلوروكين يعزز الوقاية ضد فيروس كورونا

هل يزيد عقار هيدروكسي كلوركين الذي يتناوله ترامب من خطر الإصابة بـ كورونا

احذر .. الأثار الجانبية لدواء هيدروكسي كلوروكوين

بلجيكا توقف استخدام هيدروكسي كلوروكوين فى علاج كورونا

فتح الحدود والسماح بالتجمعات.. سويسرا تخفف إجراءات الإغلاق في يونيو

ترشيحاتنا

14 جنيها.. ارتفاع في سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس

بعد إصابة مدير حميات دمنهور مجددا بكورونا ..كيف يحمى المتعافون أنفسهم

تعرف عليها.. 3 علامات تحذيرية أن جسمك مليء بالسموم وحيل تخلصك منها فى لمح البصر

أفضل أدعية الصباح لتيسير الأمور

الحكومة تكشف عن أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية تزامنًا مع حلول عيد الأضحى

200 جنيه للفرد.. المالية: الأحد إطلاق مبادرة تشجيع المنتج المحلى.. فيديو

AdvertisementS

أنا مش ساندويتش.. القصة كاملة لـ أزمة مرتضى منصور وخالد الغندور على قناة الزمالك

بعد تحذير الرئيس السيسي.. تركيا تتراجع: لا نريد حربا مع مصر

هل سيتم زيادة الأسعار تزامنًا مع إجراء الإصلاحات الهيكلية.. الحكومة ترد

ضبط عصابة تنتحل صفة مفتشى تموين لسرقة بضائع من المحلات بالزاوية الحمراء

مش محتاج صورة.. شوبير يكشف حقيقة اجتماع الخطيب مع أحمد الشناوي لحسم انتقاله إلى الأهلي

بعد إصابة مدير حميات دمنهور مجددا بكورونا ..كيف يحمى المتعافون أنفسهم

هل تسمح الحكومة بإقامة صلاة عيد الأضحى.. مجلس الوزراء يجيب

شعراوي: منافذ جديدة بالمراكز والمدن والأحياء وإلغاء الإجازات للعاملين بملف التصالح

فى عيد ميلادها.. زيجات سمية الألفى وإجهاضها 12 مرة وسر ندمها

مشوهة وبلا رأس أو أطراف.. تطورات العثور على جثة شادي آخر غريق في حادث شاطئ النخيل

بعد نقلها إلى المستشفى.. الجمهور يبحث عن منى عبد الغني

الحكومة: لا زيادة في مصاريف استخراج رخصة قيادة السيارة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معاناة غريبة لجزار بريطاني تمنعه من ارتداء الكمامة| صور

عودة كورونا في الشتاء أقوى.. جدل بين العلماء حول سبب انخفاض الإصابات والوفيات

تعرف على موعد الكشف عن مرسيدس AMG GT.. صور