شاهد .. سيارة على شكل فيروس كورونا



يهدد فيروس كورونا العالم بأجمعه بسبب انتشاره بسرعة البرق دون رؤيته أو اكتشاف لقاح لعلاجه، مما أدى إلى اختراع بعض الأفراد سيارات وساندويتشات وأزياء تتشابه مع شكل فيروس كورونا للحد من انتشار العدوى والتوعية.









لذلك قامت الهند بصنع أول سيارة على شكل فيروس كورونا، لزيادة الوعى لدى الناس حول كورونا، واستغرقت 10 أيام في مدينة حيدر آباد، حيث تجوب الشوارع بسرعة 40 كيلو مترا في الساعة، وهي خضراء اللون وبها بروز تشبه التاج نسبة لكوفيد 19، الذي احتل العالم في الآونة الأخيرة، وفقًا لما جاء في "روسيا اليوم".











يذكر أن الهند من أكثر الدول التي تضررت من أزمة كورونا، كما أنها سجلت للمرة الأولى (صفر) مبيعات للسيارات الجديدة خلال شهر أبريل الماضي.









وقال الموقع الأمريكي نقلا عن تقرير صادر عن موقع Business Today الهندي الناطق بالإنجليزية، إن الهند لم تشهد أي عمليات بيع لأي سيارة جديدة على مدار الشهر الماضي، مسجلة نسبة مبيعات 0% في سابقة هي الأولى من نوعها بالدولة التي تقدر تجارة السيارات بها بنحو 120 مليار دولار.













وكان رئيس الوزراء الهندى، ناريندرا مودى أعلن أن بلاده ستبذل قصارى جهدها للمساعدة فى مكافحة فيروس كورونا المستجد، وجاءت هذه التصريحات ردًا على الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، الذى أعرب عن شكره لموافقة الهند على تصدير عقار هيدروكسى كلوروكين للولايات المتحدة، والذى يستخدم فى علاج الملاريا وثبتت فعاليته فى علاج بعض الحالات المصابة بفيروس كورونا.







