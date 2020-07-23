محافظ أسيوط يترأس اجتماع اللجنة المحلية للخدمة العامة لاعتماد تخرج المكلفين

ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اجتماع اللجنة المحلية للخدمة العامة بديوان عام المحافظة لاعتماد تخرج المكلفين ممن أتموا مدة التكليف وعرض مجالات عمل المكلفين الحاليين وأنشطتهم المختلفة .





جاء ذلك بحضور فاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة ووكلاء وزارات القوى العاملة والزراعة والشباب والرياضة والصحة والطب البيطرى وفرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار والهيئة العامة للاستعلامات والتموين والمالية وممثل جامعة أسيوط.





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بدأ الاجتماع بعرض تقديمي لوكيل وزارة التضامن الاجتماعي واستعراض أهداف قانون الخدمة العامة وقرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 505 بتاريخ 25 / 12 /2019 بشأن تكليف الشباب من الجنسين لأداء الخدمة العامة ثم استعراض مجالات عمل المكلفين الحالين وأنشطتهم المختلفة في كافة القطاعات.









وأكد محافظ أسيوط – خلال الاجتماع – على دور خريجي الجامعات من الشباب وأهمية استغلال طاقاتهم وخبراتهم في الاستعانة بهم في مختلف مجالات العمل وسد الاحتياج في بعض التخصصات وخلق روح العمل الجماعي المنظم وتحرير الشباب من النزعة الفردية وتدريبهم على العمل بروح الفريق التي تعد من أهم مظاهر الولاء للمجتمع والانتماء له وتدريب الشباب على العمل الاجتماعي وإعدادهم لتكوين صفوف ثابتة لتدعيم النشاط الاجتماعي.









وفي نهاية الاجتماع تم الموافقة على اعتماد تخرج المكلفين ممن أتموا مدة التكليف والاستعداد لتلقي طلبات الراغبين في أداء الخدمة العامة بمديرية التضامن الاجتماعي والإدارات التابعة لها للحصول على تكليف بإحدى الجهات الحكومية.



