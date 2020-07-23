رئيسة مهرجان المرأة العربية: نهدف لدعم السياحة فى مصر.. فيديو

قالت الدكتورة آمال ابراهيم، رئيس مهرجان المرأة العربية ، إن المهرجان يهدف لدعم السياحة العربية وتنشيط السياحة فى ظل الفترة الماضية خاصة مع أن الفترة الاخيرة لم يكن هناك سياحة اوروبية نتيجة لجائحة فيروس كورونا، لذلك تم تدشين الدورة الثانية من شرم الشيخ.









وأضافت خلال لقاء عبر سكايب ببرنامج " صباحك مصرى" المذاع على فضائية " mbc مصر"، أنه شارك في المهرجان رائدات وسيدات أعمال من 13 دولة عربية في حضور نخبة من الدبلوماسيين والفنانين ونجوم المجتمع.









وتابعت أن دورة الثانية تتضمن عرضا لتجارب النجاح لعدد من الشخصيات النسائية فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفنية.



