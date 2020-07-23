AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

اشتري ولا أبيع.. شعبة الذهب تكشف مستقبل أسعار المعدن الأصفر خلال الفترة القادمة

الخميس 23/يوليه/2020 - 02:31 م
ايهاب واصف
ايهاب واصف
Advertisements
آية الجارحي

توقع إيهاب واصف، عضو الشعبة العامة لتجارة المجوهرات والمصوغات في "الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية"، أن تشهد أسعار الذهب الصعود مرات عدة، وقد يكسر حاجز أعلى سعر له عالميا خلال هذا الأسبوع.

 

وقال إيهاب واصف، في تصريحات له، إنه لا يوجد أي مؤشر أو دليل حاليا يدعو لهبوط سعره، لافتا إلى أنه تم ضخ ٢,٦ مليار دولار في الصناديق الاستثمارية الخاصة بالذهب في خلال أسبوع.


وأشار إلى عدم وضوح الرؤية في مواجهة ڤيروس كورونا (كوفيد ١٩) في أمريكا، وزيادة عدد المصابين المستمر يهدد بتباطؤ اقتصادي أمريكي في الفترة القادمة.


وأضاف: "عرض نتائج الأسهم الأمريكية للشركات الرائدة للربع الثاني من ٢٠٢٠، وهو الربع الذي انتشر فيه ڤيروس كورونا غير مبشر بالمرة، مما تسبب في اتجاه المستثمرين للملاذ الآمن للذهب وعلى المدى الاستثماري البعيد".

 

ولفت إيهاب واصف إلى أن سعر الدولار وصل لأدنى مستوى له منذ ٤ أشهر.


وارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم، الخميس 23 يوليو 2020، بنحو  14 جنيها بعد ارتفاع أمس، الأربعاء، بلغ 9 جنيهات و11 جنيها خلال تعاملات أمس الأول، الثلاثاء، بنحو 11 جنيها، مسجلا ارتفاعا بنحو 34 خلال الثلاث أيام الماضية.

   


وجاء متوسط سعر باقى الأنواع  في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالى:
 وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 958.85 جنيه. 
وسجل سعر جرام الذهب عيار 21  نحو 839 جنيها.
تراوح سعر جرام الذهب عيار 18  نحو 719.15 جنيه، وذلك بخلاف المصنعية.
 وجاء سعر الجنيه الذهب نحو  6712 جنيهًا.


وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

 

ويحرص موقع "صدى البلد" الإخبارى على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة قيمة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، خصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سعر الذهب اليوم.. ارتفاع جديد مفاجئ

إيهاب واصف: الذهب يعزز مكاسبه ويرتفع 1% بعد قرار الفيدرالي الأمريكي

سعر الذهب اليوم الخميس 18 - 6 - 2020

سعر الذهب اليوم الجمعة 19 - 6 - 2020

عيار 21 بـ 780 جنيها .. ارتفاع سعر جرام الذهب 3 جنيهات

ارتفع عالميا وتراجع محليا.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 6-7-2020

ترشيحاتنا

فبركة فيديوهات بتمويلات تركية.. شاهد اعترافات العناصر الإخوانية الإرهابية.. فيديو

بعد إصابة مدير حميات دمنهور مجددا بكورونا ..كيف يحمى المتعافون أنفسهم

بعد تألقه مع أستون فيلا.. أرقام تريزيجيه تحرج رضا عبد العال

بعد عودة حجازى.. ٦ نجوم مصرية فى نسخة الدورى الإنجيلزى الموسم المقبل

عبلة الكحلاوي ترد على شائعة وفاتها بظهور لايف

بعد صدور قرار لصالح الزمالك.. وليد العطار يكشف تفاصيل جديدة عن عقوبة أحمد الشناوي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ديمي لوفاتو تعلن خطوبتها رسميا.. صور

معاناة غريبة لجزار بريطاني تمنعه من ارتداء الكمامة| صور

عودة كورونا في الشتاء أقوى.. جدل بين العلماء حول سبب انخفاض الإصابات والوفيات