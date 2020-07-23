اشتري ولا أبيع.. شعبة الذهب تكشف مستقبل أسعار المعدن الأصفر خلال الفترة القادمة

توقع إيهاب واصف، عضو الشعبة العامة لتجارة المجوهرات والمصوغات في "الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية"، أن تشهد أسعار الذهب الصعود مرات عدة، وقد يكسر حاجز أعلى سعر له عالميا خلال هذا الأسبوع.

وقال إيهاب واصف، في تصريحات له، إنه لا يوجد أي مؤشر أو دليل حاليا يدعو لهبوط سعره، لافتا إلى أنه تم ضخ ٢,٦ مليار دولار في الصناديق الاستثمارية الخاصة بالذهب في خلال أسبوع.





وأشار إلى عدم وضوح الرؤية في مواجهة ڤيروس كورونا (كوفيد ١٩) في أمريكا، وزيادة عدد المصابين المستمر يهدد بتباطؤ اقتصادي أمريكي في الفترة القادمة.





وأضاف: "عرض نتائج الأسهم الأمريكية للشركات الرائدة للربع الثاني من ٢٠٢٠، وهو الربع الذي انتشر فيه ڤيروس كورونا غير مبشر بالمرة، مما تسبب في اتجاه المستثمرين للملاذ الآمن للذهب وعلى المدى الاستثماري البعيد".

ولفت إيهاب واصف إلى أن سعر الدولار وصل لأدنى مستوى له منذ ٤ أشهر.





وارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم، الخميس 23 يوليو 2020، بنحو 14 جنيها بعد ارتفاع أمس، الأربعاء، بلغ 9 جنيهات و11 جنيها خلال تعاملات أمس الأول، الثلاثاء، بنحو 11 جنيها، مسجلا ارتفاعا بنحو 34 خلال الثلاث أيام الماضية.













وجاء متوسط سعر باقى الأنواع في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالى:

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 839 جنيها.

تراوح سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 719.15 جنيه، وذلك بخلاف المصنعية.

وجاء سعر الجنيه الذهب نحو 6712 جنيهًا.









وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.