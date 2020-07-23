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نشأت الديهي يوفر منحة تدريبية براتب ثابت للطالبة بائعة التين الشوكي.. فيديو

الخميس 23/يوليه/2020 - 05:18 م
صدى البلد
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هاني حسين
أعلن الإعلامي نشأت الديهي، مساعدة الطالبة هبة عبد الحميد بائعة تين شوكي، وتوفير منحة تدريبية لها براتب ثابت.

وقال الإعلامي نشأت الديهي، إن الطالبة هبة عبد الحميد  بائعة التين الشوكي نموذج للفتاة المصرية العاملة وهي فخر لكل الفتيات ونموذج يحتذى به.

وأضاف نشأت الديهي في مداخلة هاتفية في برنامج " احنا الستات" المذاع على قناة " تن"، :"  هبة بنت مصرية جدعة شاطرة لا تخجل من العمل وتساعد نفسها وتساعد اهلها".

وتابع نشات الديهي:"   لازم كل الفتيات تتعلم من هبة كيفية نجاح الفتاة واحترام نفسها، لازم هبة ترفع رأسها فوق لانها محترمة".

ومن جانبها قالت هبة عبد الحميد طالبة اكاديمية طيران وبائعة تين شوكي :"  حلمي توفير شغل دائم لي لأن بيع التين الشوكي امر موسمي واكون شاكرة لتوفير عمل او مشروع دائم لكل العام".

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