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أخبار البلد

الرئيس العراقي يؤكد لسفير مصر موقف بلاده الثابت بالوقوف مع أشقائه في القضايا المصيرية

الخميس 23/يوليه/2020 - 06:02 م
صدى البلد
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ا ش ا

أكد الرئيس العراقي برهم صالح موقف العراق الثابت بالوقوف مع اشقائه في جميع القضايا المصيرية.

وذكر بيان رئاسي نقلته الوكالة الوطنية العراقية للانباء (نينا) أن صالح التقي اليوم الخميس في قصر بغداد، سفير مصر لدى العراق علاء موسى، الذي نقل له تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتمنياته للعراق بدوام التقدم والازدهار.


وأكد الرئيس العراقي - خلال اللقاء - دعم بلاده لمصر في سعيها لحماية حقوقها المائية بشأن قضية سد النهضة، وبما يحفظ مصالح مصر وأمنها المائي، مشيرًا إلى متابعته لتطورات الأوضاع على الساحة الليبية عن كثب وتأثيراتها على المنطقة بشكل عام.


وجدد الرئيس موقف العراق الثابت بالوقوف مع أشقائه العرب في جميع القضايا المصيرية، مشددًا على "ضرورة اعتماد الحل السياسي واحترام إرادة الأشقاء الليبيين بما يضمن الاستقرار والسلام في ليبيا، ويجنب المنطقة ويلات حربٍ لا تحمد عقباها".


بدوره أكد السفير موسى حرص مصر على توطيد العلاقات مع العراق والارتقاء بمستوى التعاون ليشمل المجالات كافة خدمة للمصالح المشتركة، كما استعرض آخر المستجدات بشأن سد النهضة، وموقف مصر من التطورات في الساحة الليبية.

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