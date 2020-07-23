90 دقيقة تحسم الصراع.. حرب بين مانشستر يونايتد وتشيلسي وليستر على مقعدي دوري الأبطال





ورغم تبقى جولة واحدة على انتهاء الموسم، إلى أن ليفربول " المتوج باللقب" ومانشستر سيتي هما فقط من حسما تأهلهما إلى دوري الأبطال، بينما يتصارع مانشستر يونايتد وتشيسلي وليستر سيتي.





ويتأهل أول أربع فرق في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا.





وستكون آخر مواجهة في الجولة الأخيرة لمانشستر يونايتد أمام ليستر سيتي على أرض الأخير، بينما سيستضيف تشيلسي نظيره وولفرهامبتون.





ويكفي مانشستر يونايتد التعادل أمام ليستر الجولة المقبلة لتحقيق هدف التأهل إلى التشامبيونزليج بشكل مباشر، بينما يحتاج الثعالب إلى الثلاث نقاط من أجل حجز تذكرة الصعود.





أما تشيلسي فإنه يحتاج للفوز ايضا لضمان التأهل بشكل مباشر، أي أن تشيلسي وليستر سيتي يحتاجان إلى الفوز من أجل التأهل بشكل مباشر، بينما يكفى مانشستر يونايتد التعادل.





ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 96 نقطة، ويحل مانشستر سيتي ثانيا بـ 78نقطة، ومانشستر يونايتد ثالثا بـ 63 نقطة، بفارق الأهداف عن تشيلسي صاحب المركز الرابع، بينما سيتواجد ليستر سيتي في المركز 62 نقطة.

































اشتد الصراع بين كل مانشستر يونايتد وتشيسلي وليستر سيتي، على التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.