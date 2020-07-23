AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

90 دقيقة تحسم الصراع.. حرب بين مانشستر يونايتد وتشيلسي وليستر على مقعدي دوري الأبطال

الخميس 23/يوليه/2020 - 06:57 م
مانشستر يونايتد وتشيلسي
مانشستر يونايتد وتشيلسي " مباراة أرشيفية"
Advertisements
محمد السعيد
اشتد الصراع بين كل مانشستر يونايتد وتشيسلي وليستر سيتي، على التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ورغم تبقى جولة واحدة على انتهاء الموسم، إلى أن ليفربول " المتوج باللقب" ومانشستر سيتي هما فقط من حسما تأهلهما إلى دوري الأبطال، بينما يتصارع مانشستر يونايتد وتشيسلي وليستر سيتي.

ويتأهل أول أربع فرق في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وستكون آخر مواجهة في الجولة الأخيرة لمانشستر يونايتد أمام ليستر سيتي على أرض الأخير، بينما سيستضيف تشيلسي نظيره وولفرهامبتون.

ويكفي مانشستر يونايتد التعادل أمام ليستر الجولة المقبلة لتحقيق هدف التأهل إلى التشامبيونزليج بشكل مباشر، بينما يحتاج الثعالب إلى الثلاث نقاط من أجل حجز تذكرة الصعود.

أما تشيلسي فإنه يحتاج للفوز ايضا لضمان التأهل بشكل مباشر، أي أن تشيلسي وليستر سيتي يحتاجان إلى الفوز من أجل التأهل بشكل مباشر، بينما يكفى مانشستر يونايتد التعادل.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 96 نقطة، ويحل مانشستر سيتي ثانيا بـ 78نقطة، ومانشستر يونايتد ثالثا بـ  63 نقطة، بفارق الأهداف عن تشيلسي صاحب المركز الرابع، بينما سيتواجد ليستر سيتي في المركز  62 نقطة.








Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نتائج وترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباريات السبت

موعد مباراة تشيلسي ضد مانشستر سيتي والقنوات الناقلة

الليلة.. مانشستر يونايتد في ضيافة برايتون بـ الدوري الإنجليزي

انتفاضة آرسنال تصطدم بطموح ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

5 فرق تصارع على خطف مركز أوروبي بالدوري الإنجليزي والحسم مع آخر جولة

تشيلسي في مهمة سهلة أمام نورويتش سيتي بـ الدوري الإنجليزي.. الليلة

ترشيحاتنا

أردوغان يطيح بعدد من كبار قادة الجيش

شاهد.. لافتة نادي القرن تزين ملعب الأهلي الجديد

تسللوا فجرا للسباحة.. قوات الإنقاذ النهري تنتشل الجثة الثالثة لغرقى شاطئ الصفا

تركيا تقرر وقف توزيع معدات الوقاية المجانية على الأطباء

المحكمة الرياضية الدولية تخطر الأهلي بانتهاء قضية البرازيلي هندريك

قضية مصيرية.. الرئيس العراقي: نقف إلى جانب مصر لحماية حقوقها في مياه النيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدى البلد داخل منزل آخر الضباط الأحرار فى القليوبية.. الحسينى أبو عرب تاريخ من عطاء لم ينقطع.. ووهب حياته للعمل الخيرى.. فيديو وصور

بدون تكاليف.. 3 طرق لـ علاج الحكة من المنزل

خليط 3 فواكه .. أقوى مشروب لتقوية المناعة وزيادة فيتامين c