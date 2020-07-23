طاقة أمل متجددة.. أشرف صبحي: ندعم توصيات أول مشاورات شبابية عربية

اختتمت وزارة الشباب والرياضة فعاليات مبادرة المشاورات الشبابية العربية ٢٠٢٠ ، والتي تم تنفيذها عبر تقنية الاتصال المرئي تحت شعار "تشبيك رؤى الشباب من أجل المستقبل" ، من خلال وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، وذلك من خلال الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، خلال الفترة من ٢٠ – 23 يوليو ٢٠٢٠.









شهد فعاليات الختام الدكتور أشرف صبحي – وزير الشباب والرياضة رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، المستشار عبد المنعم الشاعري – الوزير المفوض مدير إدارة الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية، نجوى صلاح – رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة، الدكتور محمود حسن – عضو الأمانة الفنية للجنة الشبابية المعاونة لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، الدكتور عمرو حداد مساعد وزير الشباب والرياضة للتنمية الرياضية، الدكتور علاء الدين الدسوقي – مدير عام البرامج الثقافية والفنية بوزارة الشباب والرياضة، وأدار الفاعليات الدكتور عبد الله الباطش – المنسق العام للمشاورات الشبابية العربية بوزارة الشباب والرياضة.









وتضمن برنامج ختام المبادرات الشبابية العربية ملخص لفعاليات المبادرة اللي تمت على مدار يومي 20 – 21 يوليو 2020 ، والتي تم فيهما طرح أكثر من 43 مداخلة ما بين تعليق وتوصية ومقترح ورؤية، وشارك فيها 36 مشاركا من 11 دولة عربية وهي مملكة البحرين، الجمهورية الجزائرية ، المملكة العربية السعودية، جمهورية العراق، سلطنة عمان، الجمهورية اليمنية ، دولة ليبيا ، دولة الامارات العربية المتحدة، الجمهورية التونسية، جمهورية السودان ، بالإضافة إلى جمهورية مصر العربية.









كما تضمن برنامج ختام المشاورات البيان الختامي للمشاورات الشبابية العربية، والذي احتوى على مخرجات وتوصيات الشباب العربي حول مستقبل الأنشطة الشبابية في ظل جائحة كورونا وما بعدها، ومتطلبات الشباب العربي من برامج وأنشطة في الوقت الراهن والمستقبل.









ومن جهته ، أعرب الدكتور أشرف صبحي – وزير الشباب والرياضة رئيس المكتب التنفيذي التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، عن سعادته بالمشاركة الإيجابية والفاعلة للشباب العربي خلال فعاليات مبادرة المشاورات الشبابية العربية ، موضحًا متابعته المستمرة للمشاورات على مدار الأيام الماضية، مؤكدًا ان الشباب العربي طاقة أمل متجددة.









أشاد الدكتور أشرف صبحي بتوصيات أول مشاورات شبابية عربية قائلًا :"التوصيات توضح أنها جاءت من خلال عصف ذهني مركز وبمهنية واحترافية كبيرة في افكارها وصياغتها، وأدعم بشكل كامل تنفيذ تلك التوصيات من خلال ارسالها للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب للمضي في تنفيذها".









ووجه وزير الشباب والرياضة رئيس المكتب التنفيذي التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب باستمرارية المشاورات الشبابية العربية سواء عن بعد أو من خلال تنفيذها باستضافة الوفود العربية، لافتًا الى أن وزارة الشباب والرياضة على استعداد خلال الفترة المقبلة لاستضافة المشاورات الشبابية العربية على أرض جمهورية مصر العربية –في الوقت المناسب- من خلال استقبال الوفود الشبابية العربية.









وفي كلمته، تحدث المستشار عبد المنعم الشاعري – مدير إدارة الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية نيابة عن السفيرة هيفاء أبو غزالة – الأمين العام المساعد – رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية قائلًا :"اعبر لكم عن بالغ سعادتي بتواجدي معكم اليوم في ختام مبادرة المشاورات الشبابية العربية والذي يعقد في ظروف استثنائية يمر بها العالم، وهو أول نشاط يقام بعد انتهاء اجتماعات مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب والذي أكد على استمرارية إقامة الأنشطة والفعاليات "أون لاين" حتى تنتهى جائحة كورونا".







