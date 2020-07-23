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أستاذ علاقات دولية: الموقف الأمريكي تجاه ليبيا غامض.. فيديو

الخميس 23/يوليه/2020 - 07:02 م
ادموند غريب استاذ
ادموند غريب استاذ العلاقات الدولية بجامعة جورج تاون
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محمود محسن
قال الدكتور أدموند غريب أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جورج تاون الأمريكية إن الموقف الأمريكي تجاه ما يحدث فى ليبيا، غامض.


وأضاف غريب خلال مداخلة عبر تطبيق skype  لبرنامج آخر الأسبوع عبر فضائية صدى البلد أن مساعد وزير الخارجية الأمريكي وجه انتقادات لعدد من الاوروبيين، مشيرا إلى انه أكد انه  يجب أن يتبنوا موقفا أكثر صلابة لما يحدث في ليبيا. 


وتابع أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جورج تاون الأمريكية أن الولايات المتحدة الأمريكية  تعتقد أن تركيا مهمة لها كونها دولة قديمة فى حلف الاطلسى، ودورها السابق فى مواجهة روسيا.


وأشار ادموند غريب إلى أن الولايات المتحدة خاصة ادارة ترامب لا تفضل التدخلات، مؤكدا ان الأزمة الليبية تمثل مشكلة للدول الأوروبية، وعلى الرغم من ذلك هناك قلق أمريكى متزايد من نقل الأسلحة والمرتزقة الى ليبيا.


واستطرد أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جورج تاون الأمريكية  أن موقف القيادة المصرية  واضح وهو عدم تجاوز الخط الأحمر "سرت - الجفرة"، مؤكدا أن  مصر لن تسكت تجاه أى هجوم.
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