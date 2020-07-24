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أخبار العالم

قائد فيلق القدس كان على متن الطائرة الإيرانية التي اعتُرضت فوق سوريا

الجمعة 24/يوليه/2020 - 12:53 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
كشفت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الجمعة، أن  قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الجنرال إسماعيل قاآني، كان على متن الطائرة التي جرى اعتراضها في سماء سوريا، في وقت متأخر من ليل الخميس.

ونقل موقع "آوا تودي" الإيراني عن مصدر قوله: "مقاتلتين أمريكيتين حاولتا إجبار الطائرة الإيرانية على الهبوط بعدما تمت مراقبتها، وتبين أنها تحمل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الجنرال إسماعيل قاآني".

وأضاف المصدر: "قائد طائرة ماهان الإيرانية رفض الهبوط، فيما تجنب الأمريكيون إطلاق النار على الطائرة لاحتمال وجود ركاب مدنيين على متنها".

وكان قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني الذي جرى استهدافه مطلع يناير الماضي بطائرة مسيرة عقب خروجه من مطار بغداد الدولي، متوجها إلى العراق، عبر طائرة مدنية تابعة لشركة "أجنحة الشام".

وبعد اغتيال سليماني، بدأت تحركات قادة الحرس الثوري تخضع لإجراءات أمنية مشددة خشية استهدافهم أو تسريب معلومات عن الطائرات التي تحملهم.


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