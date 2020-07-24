تنقل فيروس كورونا.. تحذيرات خطيرة من الكمامات المزودة بفلتر.. فيديو





وأوضحت أنها لا تنفع كثيرًا في الحماية من " فيروس كورونا المستجد"، حيث بينت جارفيس مواصفات قناع الوجه (الكمامة) الصحيح خلال حلقة البرنامج أمس.





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فعلى الرغم من احتواء قناع الوجه على مرشح (فلتر) يقوم بتصفية الهواء القادم حتى يحمي مرتديه، فإنه لا يحمي الناس منه عندما يتنفس، فيرسل الهواء الغير نقي أو المحمل بالفيروس إلى الخارج.





ثم أوصت بضرورة أن تتكون أقنعة الوجه أو الأغطية من "طبقتين على الأقل، ويفضل ثلاث طبقات" لتوفير الحماية القصوى من الجراثيم.





وأوضحت: "هذا جديد وضروري حيث أنك ستحمي بذلك الأشخاص الآخرين إذا كنت ترتدي طبقتين أو ثلاث طبقات".





وأضافت جارفيس: "في الماضي، قالت الدكتورة هيلاري أن كل شيء على ما يرام لأن هذا هو ما كان الدليل آنذاك، لكننا الآن تطور الوضع ونعلم أنه من الأفضل إذا كنت ترتدي طبقتين."







