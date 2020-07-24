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رياضة

صدمة لـ الأهلي بشان صفقة ضم موليكا

الجمعة 24/يوليه/2020 - 02:19 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن رجل الأعمال الإسباني جيرارد لوبيز مالك و رئيس نادي ليل الفرنسي، اشتري ناديين جديدين، الأول نادي موسكرون في بلجيكا والذي لعب تريزيجيه ضمن صفوفه، والأخر نادى بوافيشتا البرتغالي.

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، أن نادي ليل سيعلن التعاقد مع موليكا خلال الساعات المقبلة بعد الاتفاق مع مازيمبي على كل شيء، وأنه يتبقى فقط الاتفاق مع اللاعب علي الراتب الذي سيتقضاه. 


وتابع: "نادي ليل اتفق مع  موليكا علي إعارته  لنادي موسكرون البلجيكي، لاكتساب خبرات كونه لاعب صغير السن مواليد 99، ويحتاج لاكتسبا الخبرات، وفي حالة نجاحه الدوري البلجيكي سيعود إلي ليل".
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