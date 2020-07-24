صدمة لـ الأهلي بشان صفقة ضم موليكا

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن رجل الأعمال الإسباني جيرارد لوبيز مالك و رئيس نادي ليل الفرنسي، اشتري ناديين جديدين، الأول نادي موسكرون في بلجيكا والذي لعب

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ضمن صفوفه، والأخر نادى بوافيشتا البرتغالي.