حمدي ميمي مدربًا لحراس المرمى بنادى سوهاج

عاد مجددا أحمد حمدى الشهير ب " ميمي حمدى " مدرب حراس مرمى نادي بترول أسيوط إلي بيته نادي سوهاج العريق ،إستعداد لعودة الدورى الممتاز .
فقد قرر مسئولي مجلس إدارة نادي سوهاج برئاسة الدكتور نشأت العريس، رئيس النادي،علي تعيين أحمد حمدى ميمي في منصب مدرب حراس مرمى الفريق إستعدادا لعودة الدورى .
وقد توصل المدير الفنى ومسئولي مجلس الادارة علي أن يتم الاستعانة بميمي لشغل منصب مدرب الحراس ، حيث وقد سبق له العمل بهذا المنصب بنادي سوهاج.
ويذكر أنه قد أعلن مسئولي مجلس إدارة نادي سوهاج برئاسة الدكتور نشأت العريس، رئيس النادي، عن التشكيل الكامل للجهاز الفني والذي يتولى المهمة حتى نهاية موسم 2019-2020.
وجاء التشكيل كالآتى:
أحمد خلف مديرًا فنيًا
ك عادل شعبان مدرب عام
ك محمود علي مدرب مساعد
ك احمدجابر مدرب حراس المرمى
ك مؤمن زكريا اداري
د حسام القاضي اخصائي علاج طبيعي .