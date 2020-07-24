حمدي ميمي مدربًا لحراس المرمى بنادى سوهاج

عاد مجددا أحمد حمدى الشهير ب " ميمي حمدى " مدرب حراس مرمى نادي بترول أسيوط إلي بيته نادي سوهاج العريق ،إستعداد لعودة الدورى الممتاز .





فقد قرر مسئولي مجلس إدارة نادي سوهاج برئاسة الدكتور نشأت العريس، رئيس النادي،علي تعيين أحمد حمدى ميمي في منصب مدرب حراس مرمى الفريق إستعدادا لعودة الدورى .





وقد توصل المدير الفنى ومسئولي مجلس الادارة علي أن يتم الاستعانة بميمي لشغل منصب مدرب الحراس ، حيث وقد سبق له العمل بهذا المنصب بنادي سوهاج.





ويذكر أنه قد أعلن مسئولي مجلس إدارة نادي سوهاج برئاسة الدكتور نشأت العريس، رئيس النادي، عن التشكيل الكامل للجهاز الفني والذي يتولى المهمة حتى نهاية موسم 2019-2020.





وجاء التشكيل كالآتى:





أحمد خلف مديرًا فنيًا

ك عادل شعبان مدرب عام

ك محمود علي مدرب مساعد

ك احمدجابر مدرب حراس المرمى

ك مؤمن زكريا اداري

د حسام القاضي اخصائي علاج طبيعي .