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أخبار البلد

بعد الانتهاء من أعمال التطوير.. وزير النقل يعلن دخول برج ملوي لإشارات السكك الحديدية بالمنيا الخدمة

الجمعة 24/يوليه/2020 - 09:24 ص
صدى البلد
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حمادة خطاب
أعلن وزير النقل المهندس كامل الوزير، دخول برج ملوى بمحافظة المنيا فى الخدمة بعد انتهاء أعمال التحديث والتطوير به وذلك  ضمن مشروع تطوير نظم الاشارات على خط سكة حديد بنى سويف اسيوط بطول 250 كم والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة الستوم الايطالية العالمية بنظام الكتروني حديث (EIS)  والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة  4 SILL . 

وأوضح الوزير أن المشروع يتكون من (15 برج رئيسي و 24 برج ثانوي و 86 مزلقان ) و أن نسبة تنفيذ المشروع بلغت 62 % حيث تقوم الشركة باعمال الانشاءات والتركيبات لعدد 10 برج علي التوازي بمراحل متفاوته و برج ملوى بالمنيا هو خامس برج رئيسى تم دخوله فى الخدمة  بعد أبراج (أبو قرقاص – مغاغة – الروضة – بنى مزار) بمحافظة المنيا لافتا الى أن برج ملوى بالمنيا يتحكم في 38 سيمافور ضوئي وعدد 2 مزلقان يعمل أتوماتيكيا وعدد 26 موتور تحويلة وعدد/ 60 تراك كهربى – مع تشغيل التقاطر والمسير العكسى ما بين برجى ملوى والروضة.

وأشار المهندس كامل الوزير إلى أن تحديث نظم اشارات السكك الحديدية بخط بنى سويف/أسيوط يهدف إلى استبدال النظام الحالي (الميكانيكى) بآخر إلكتروني حديث مما يؤدي الي تقليل فترة التقاطر بين القطارات وبالتالي زيادة الطاقة الاستيعابية للشبكة بزيادة عدد الرحلات خلال اليوم الواحد، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والامان مضيفا أن تحديث نظم الاشارات والاتصالات تتضمن متابعة حركة مسير القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة لافتا الى أنه  جاري تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بطول ٩٨١ كم بتكلفة  ٩.٨ مليار جنيه لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديدية.
بعد الانتهاء من أعمال التطوير.. وزير النقل يعلن دخول برج ملوي لإشارات السكك الحديدية بالمنيا الخدمة
بعد الانتهاء من أعمال التطوير.. وزير النقل يعلن دخول برج ملوي لإشارات السكك الحديدية بالمنيا الخدمة
بعد الانتهاء من أعمال التطوير.. وزير النقل يعلن دخول برج ملوي لإشارات السكك الحديدية بالمنيا الخدمة
بعد الانتهاء من أعمال التطوير.. وزير النقل يعلن دخول برج ملوي لإشارات السكك الحديدية بالمنيا الخدمة
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