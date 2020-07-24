بعد إصابة حمدي فتحي بكورونا.. لاعبو الأهلي يخضعون لفحوصات طبية قبل مواجهة سموحة وسط حالة من القلق

سادت حاله من القلق الشديد بين لاعبي الأهلي فور الإعلان عن ايجابيه العينه الخاصه بزميلهم حمدي فتحي وانتابت الكثير منهم حاله من الخوف تحسبا لوجود اشتباه في إصابتهم





واتخذ الجهاز الطبي للأهلي العديد من الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة اللاعبين.





وتقرر خضوع جميع اللاعبين لفخوصات طبيه اليوم وقياس درجة الحرارة والاستفسار منهم عن ظهور ايه أعراض عليهم وكذلك الأمر بالنسبه للجهاز الفني والإداري وعمال غرف خلع الملابس واي شخص يتعامل مع منظومه قطاع الكرة.





وقام الجهاز الطبي بالاطمئنان علي تعقيم كافه أرجاء الملعب َكذلك الأدوات المستخدمة في التدريب والكرات والممرات وغرف خلع الملابس