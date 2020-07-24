يحلم باكتشاف كواكب أخرى.. وفاء الكيلاني تدعم نجل تيم حسن

نشرت الإعلامية وفاء عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "انستجرام"، مقطع فيديو لـ"ورد نجل زوجها الفنان تيم حسن.
تحدث خلال الفيديو عن أحلامه وطموحاته وأنه يريد أن يضع بصمته في تشكيل المستقبل ويحلم باكتشاف كواكب أخرى، لا يمكن تصورها .
وتحدث أيضا عن رغبته بالدراسة في جامعة مهمة ومرموقة مثل معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أو جامعة بيركلي.
وطلبت وفاء من الجمهور التصويت لـ"ورد" لكي يحصل على هذه الفرصة، وأضافت كاتبة: "ورد أنت تجعلنا فخورون جدا، أتمنى لك كل الخير يا حبيبي، وأن تتحقق جميع أحلامك".
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Ward You make us so proud, I wish you all the best habibi , and may all your dreams come true ❤️ Support ward to achieve his dream and vote for him by typing no. 6 in the link below https://www.marsshot.ae/en/vote Link in bio for voting ☝️☝️☝️☝️ ☝️☝️☝️☝️ ☝️☝️☝️☝️ ادعموا ورد وساعدوه يحقق حلمه بالتصويت على الرابط للرقم ٦ رايط التصويت موجود في البايو فوق ☝️☝️☝️ ☝️☝️☝️☝️ ☝️☝️☝️☝️