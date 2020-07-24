يحلم باكتشاف كواكب أخرى.. وفاء الكيلاني تدعم نجل تيم حسن

نشرت الإعلامية وفاء عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "انستجرام"، مقطع فيديو لـ"ورد نجل زوجها الفنان تيم حسن.

تحدث خلال الفيديو عن أحلامه وطموحاته وأنه يريد أن يضع بصمته في تشكيل المستقبل ويحلم باكتشاف كواكب أخرى، لا يمكن تصورها .

وتحدث أيضا عن رغبته بالدراسة في جامعة مهمة ومرموقة مثل معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أو جامعة بيركلي.



